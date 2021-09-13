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﻿С Дино по зебре

14.09.2021


Первоклассникам МБОУ «СОШ № 1» г. Сафоново рассказали, как безопасно добраться до школы.

         С началом учебного года школы пополнились юными участниками дорожного движения – первоклассниками, которые впервые оказываются один на один с дорожной обстановкой.

         Для них Сафоновская Госавтоинспекция при поддержке салона праздников «Любой каприз»  провели просветительскую акцию «Добрая дорога» и посвятили в пешеходы.  

         Первоклассники охотно отвечали ростовой кукле Дино на вопросы викторины по ПДД и  отгадывали загадки. А потом вместе с инспектором и динозавриком узнали «секреты правильного пешехода», прошли по безопасному маршруту до школы, изучили  дорожные знаки на пути  и опасные места. Так же детям рассказали, для чего используются световозвращающие элементы и как можно безопасно организовать свой досуг на улицах и дворах города.  

         В заключение мероприятия все участники получили световозвращающие подвески и удостоверения юных пешеходов.

         Организаторы акции призывают родителей уделить время и показать малышам самый безопасный маршрут от дома до школы, обращая внимание ребенка на трудные участки, а автомобилистов — быть бдительными, проезжая рядом с образовательными учреждениями. Младшие школьники знают основные правила поведения на дороге, но в силу возраста часто ведут себя неосмотрительно. Ребенок способен заиграться и выбежать на дорогу во дворе, а по пешеходному переходу может побежать, не посмотрев по сторонам.

         Уважаемые родители, не забывайте, что самый лучший способ научить ребенка правильному поведению на дороге — быть для него достойным примером для подражания.

По информации пресс-службы
отдела ГИБДД МО МВД России «Сафоновский»

Опубликовано в категории Образование

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