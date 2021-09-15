Мезенская роспись и Русский Север

Для того чтобы представить сафоновскому сообществу, которое черпает информацию не только в виртуале, но и находит время, чтобы в реале побывать на выставках, в клубе самодеятельных поэтов или на библиотечных мероприятиях, ИРИНУ КРЫЛОВУ, не потребуется пространных характеристик. Учитель английского языка, заядлая путешественница, самодеятельный поэт, художник, прозаик, она активная их участница.

Как говорится, если человек талантлив, то он талантлив если не во всем, то во многом. Еще одна грань талантов Ирины – стилизованная мезенская роспись.

Взглянешь и сразу подумаешь: ребенок нарисовал; или старушка через завитушки, черточки, елочки и орнаменты, на фоне которых гарцует конь или застыл в ожидании лось, пытается нам рассказать о своей жизни… И то, и другое верно, и, если даже далекий от художеств человек попытается просто копировать рисунок, выполненный в технологии мезенской росписи, первый блин не будет комом (испытано на себе).

Увидеть работы, выполненные Ириной Крыловой, можно увидеть в Сафоновском краеведческом музее. Открытие выставки прошло в субботу, 11 сентября, работать она будет до конца сентября.

(Ирину Крылову поздравили с открытием выставки сотрудники Сафоновского краеведческого музея, ветераны музея, друзья)

В своих путешествиях Ирина Крылова отдает предпочтение Русскому Северу. Это Вологда, Карелия, Валаам, Кольский полуостров, Архангельская область и Соловецкие острова, республика Коми. Кто хоть раз пройдет его дорогами и ощутит мягкое тепло августовского лета, проникнется его историей – сложной, противоречивой, подчас трагичной – будет долго, если не всегда, ощущать в душе тягу еще раз увидеть и ощутить.

Выставка получилась необычной: ее экспозиции разместились на фоне авторских картин Ирины Крыловой, написанных по мотивам ее путешествий по Русскому Северу.

Мы чаще слышим и больше знаем про хохлому, гжель и другие народные технологии художественного творчества. И почти ничего о мезенской росписи, которая достойна и внимания, и признания. Худождница смогла захватить участников мероприятия рассказом о Русском Севере и его особенностях, уникальности этого направления в русском декоративном искусстве.

– В этой росписи много загадочного. Искусствоведы до сих пор спорят, откуда пошел мезенский феномен и почему его родиной считается маленькая глухая деревня Палащелье в среднем течении реки Мезень.

Как бы то ни было, но рассматривая работы, мы понимаем, что ритм и чередование красок очень просты; для изображения используется всего два цвета. Красный – это жизнь, огонь, кровь, радость. Черный – земля, космос, смерть, печаль. Редко, но встречается темно-синий.

Можно не обладать художественными способностями, чтобы схематично нарисовать красного коня, оленя, птичку в небе или раскидистую ель. Но, как говорят настоящие профи по мезенской росписи, для того, чтобы ее понять и освоить, нужно не меньше года.

Все изображаемые предметы стилизованы, то есть далеки от натуральности. Ель, как сказочное дерево, а солнце – это завиток на небе. Тут же черточки – это дождь. Рядом вспорхнула галочкой птица. В углу вытянулась ель, а вокруг нее – снежинки. А, может быть, это звезды. И конь с удилами, гривой, хвостом и тонкими ногами. И обязательно – сложный орнамент, в котором квадрат – это пахотное поле; косой крест означает тепло от солнца; полуовалы в углу листа – облака.

Северные народы рисовали везде, где только можно: украшали «мезенью» домашнюю утварь, стены, ворота, посуду, – словом, все, что их окружает в жизни. Это сделала и Ирина Крылова.

В результате вторую жизнь получили старый чемодан, стул, обыкновенные коробки из-под конфет или чая, чайных сервизов превратились в салфетницы, газетницы, шкатулки, а обычные флаконы из-под духов и бутылочки для настоек стали частью экзотического декора.

От мезенской росписи невозможно оторваться, – поделилась Ирина. – Попробуйте – и вы поймете ее притягательную силу, как только возьмете в руки кисточку и баночку краски.

Это попытались сделать участники открытия выставки и не были разочарованы результатами эксперимента. Наши картинки на картонном квадрате так и просятся в рамки, чтобы повесить их на стенки. Ирина так и посоветовала. «Пусть эти красные кони принесут вам удачу», – пожелала она.

Татьяна Приходько Фото автора