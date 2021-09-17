Говорит и показывает Центр

В Смоленске прошло тестирование Центра Общественного наблюдения, который организован на базе регионального Общественного штаба по наблюдению за выборамив КВЦ им.Тенишевых. По словам руководителя штаба, члена Общественной палаты РФ, члена Общественной палаты Смоленской области Марины Проскурниной, тестирование прошло успешно, подключено видеонаблюдение с избирательных участков, и волонтеры штаба могут наблюдать онлайн, как участки готовятся к трехдневному голосованию.

Штаб будет работать круглосуточно все три дня голосования 17, 18 и 19 сентября. «Любой житель региона сможет подойти и посмотреть, что происходит на избирательных участках. Это также смогут сделать представители партий и кандидатов, участвующих в выборах. Изображение с установленных на избирательных участках региона камер видеонаблюдения будет транслироваться на специально организованную видеостену», — уточнила Марина Проскурина.

В рамках деятельности регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами с 13 сентября организована работа телефона «горячей линии» штаба 8-800-101-77-86. Позвонив на этот номер (звонок бесплатный), любой житель региона может рассказать о нарушениях в ходе организации голосования и во время выборов. Телефон также будет работать круглосуточно все три дня голосования — 17, 18 и 19 сентября.

«Все поступающие обращения будут обработаны и перенаправлены в сформированную юридическую группу штаба, где получат юридическую оценку. В случае необходимости на «проблемный» избирательный участок будет направлена мобильная бригада штаба. По всем поступившем сообщениям будет дан комментарий в официальной группе штаба в ВК https://vk.com/rosh_67», — отметила Марина Проскурнина.

В группе будет размещаться вся свежая информация о работе штаба, публиковаться новости о ходе голосования, комментарии экспертов, представителей областной избирательной комиссии, которые в течение трех дней голосования будут приходить в штаб.

Вся работа штаба, в том числе и по приему гостей, будет организована с учетом требований Роспотребнадзора.