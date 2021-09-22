Память сильнее забвения

В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая обеспечивает комплексный подход к решению проблемы обустройства мест захоронения воинов, выделены средства для благоустройства воинских захоронений в городе Сафоново (братское захоронение №1 в сквере Памяти), деревнях Булычово Казулинского сельского поселения и Богдановщина Прудковского сельского поселения.

В Булычове работы по обустройству этого святого места завершены. Руководитель подрядной организации – ООО «ИздешковоСтрой» – Галина Федоровна Зайцева прислала в редакцию фотографии братской могилы после его обустройства.





Строители провели большую работу: сделали новый фундамент, забетонировали и уложили тротуарной плиткой территорию у памятника, обустроили площадку перед входом – уложили тротуарную плитку и установили бордюры. Позаботились строители о том, чтобы весной у могилы можно было посадить цветы в специально для этого обустроенной грабарке. Металлическую ограду менять не стали, обновили покраску и откорректировали ее расположение.

Безымянное братское захоронение на въезде в деревню Булычово накануне Дня освобождения Смоленщины изменило внешний вид. Память о тех, кто погребен под могильными плитами, не потускнела от времени.

Учитель истории Казулинской школы, краевед Анна Петровна Зедаин со своими учениками несколько лет по крупицам собирала воспоминания ветеранов и долгожителей.

Почему же на обелиске нет ни одного имени?

В начале октября 1941 года немцы находились в районе станции Яковской и, чтобы сократить путь к трассе, ведущей на Москву, решили построить дорогу через лес. По воспоминаниям жителей деревни Булычово, это удалось сделать за одну ночь. Настил из деревьев на протяжении четырех километров просеки укладывали наши пленные солдаты. Ни один из них не ушел с этих проклятых километров живым, все остались лежать под дорогой, которую назвали «Лежнёвка».

В деревне Булычово оборону на горочке, при въезде в деревню со стороны деревни Победа, держала горсточка красноармейцев. Бой шёл целый день, а под вечер немцы атаковали их с тыла и расстреляли всех солдат до одного.

Когда немцы ушли дальше, жители деревни похоронили воинов. Председатель колхоза Сергей Карпов собрал их документы, чтобы после победы передать в военкомат. Но сделать это он так и не смог: попал в концлагерь, переболел тифом, после возвращения скоро умер. Место, где были спрятаны документы, так и не нашли. Имена 28 солдат, погибших за деревню Булычово, остались неустановленными. Впоследствии к ним в могилу перенесли останки и других погибших воинов.

Жители деревни Булычово в День Победы у воинского захоронения. 70-е годы



После войны памятник находился в центре деревни. В День Победы женщины украшали молодые тополя и изгородь у памятника рушниками, жители деревни поминали погибших героев.

Со временем воинское захоронение оказалось на окраине деревни. За памятником все эти годы жители ухаживали, подкрашивали и ремонтировали оградку, обкашивали территорию. Спилили выросшие тополя, которые затеняли обелиск.

Сейчас в деревне никто не живет. Но дорожка к памятному и святому месту не должна зарастать забвением.

Подготовила Татьяна Приходько

На фото жители деревни Булычево у памятника на День Победы 9 мая. Начало 70-х годов.