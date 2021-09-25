Наш общий праздник

78-ю годовщину со дня освобождения Смоленщины о немецко-фашистских захватчиков празднуют сегодня в городах и селах области. Митинг, посвященный этой знаменательной дате, прошел и в Сафонове в сквере Памяти.

Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков напомнил собравшимся о вкладе наших земляков – участников Великой Отечественной, партизан-подпольщиков, героев трудового фронта – в Великую Победу. «К началу 1942 года общая численность партизан на территории Сафоновского и Издешковского районов превысила 900 человек. Они освобождали от оккупантов территорию нашего города. Мы гордимся земляками – отважными бойцами и командирами. 10 из них стали Героями Советского Союза, двое – полными кавалерами ордена Боевой Славы. Сафоновцы освобождали Смоленщину и защищали Брестскую крепость, проявляли стойкость и героизм в боях за каждую пядь родной земли. За мужество и героизм многие наши земляки удостоены боевых наград», – говорил, обращаясь к сафоновцам, Александр Иванович.

Выступающие напомнили и об огромной цене, которую заплатила Смоленщина за свободу и независимость от фашистских полчищ. С фронтов вернулось около трети из числа мобилизованных воинов, а погибло около восьми тысяч наших земляков. Помнить и чтить память героев сафоновцев призвали военный комиссар города Сафоново, Сафоновского и Холм-Жирковского районов Игорь Сафронов, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Иванов, председатель молодежного Совета Иван Власенков. Ветераны смахивали с глаз слезу, слушая патриотическую песню в исполнении солистки Сафоновского городского культурного центра Екатерины Пучковой.









Минуту молчания отсчитывали звуки метронома. Каждый в эти печальные мгновения думал о своих героях, многие из которых, увы, спят уже вечным сном.

На митинг сафоновцы пришли семьями, с детьми. Коллективы трудовых предприятий возложили венки и цветы к братскому воинскому захоронению, в которой покоятся 1563 воина советской армии и партизаны, погибшие в боях за свободу Отечества.

В сквере Памяти незадолго до праздника были проведены ремонтные работы, установлены памятные знаки.

Четырехлетний Степан Смирнов пришел на митинг с родными.

Он пытался прочесть надпись на Аллее Героев, произнося знакомые буквы. Родители рассказали Степану, что сегодня большой праздник в честь защитников Родины – таких, как его прадед Иван Григорьевич Кабанов, с портретом которого семья проходит в Бессмертном полку. А сегодня в честь героев-защитников Родины пройдет также концерт, в котором выступает старший брат Степана. Вечером небо над городом расцветит праздничный салют. С праздником, Сафоново!

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.