Экологический диктант

Всероссийский экологический диктант, приуроченный ко Всемирному дню вторичной переработки отходов, пройдет на территории страны, в том числе Смоленской области, с 14 по 18 ноября при поддержке Совета Федерации. Организаторами мероприятия выступают АНО «Равноправие», ООД «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.

Ключевая цель акции – обеспечение экологической безопасности России и повышение уровня экологической грамотности ее жителей с помощью развития экопросвещения. В прошлом году более 2,8 млн человек из 85 субъектов Российской Федерации приняли участие в Экодиктанте.

Мероприятие будет организовано в Смоленске на базе Станции юных натуралистов (ул. Шевченко, 75Б). Помимо очного формата проведения мероприятия, предусмотрен и дистанционный – смоляне могут участвовать в акции онлайн, зарегистрировавшись на официальном сайте Экодиктанта. Там же размещены познавательные видеоматериалы, которые помогут подготовиться к конкурсу: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

По итогам все участники акции получат сертификаты, а победители – почетные грамоты и призы.