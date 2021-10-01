Во саду ли, в огороде…

На базе Смоленской государственной сельскохозяйственной академии состоялось торжественное подведение итогов девятого смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Областной смотр-конкурс проводится ежегодно осенью с 2013 года по инициативе администрации Смоленской области при активном участии Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Ветеранское подворье – предмет гордости! Пожилые люди вкладывают душу в то, чтобы краше становились родные места. Увлеченность, трудолюбие наших ветеранов просто заразительны!

Важные задачи, которые успешно решаются организаторами конкурса, помогают сохранению лучших традиций, заложенных нашими предками. Это благоустройство и украшение участков, трудовое воспитание и вовлечение молодежи и детей в созидательный процесс. Конкурс заслуживает особого внимания и поддержки. Своим талантом, трудолюбием, усердием наши ветераны демонстрируют удивительные результаты.

В ходе мероприятия с приветственными словами к участникам и гостям обратились начальник Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию А.А. Царев, депутат областной Думы, почетный гражданин города-героя Смоленска, председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов В.В. Вовченко и ректор Смоленской государственной сельскохозяйственной академии А.В. Кучумов.

Начальник департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев отметил: «Производство продуктов питания в личных подсобных хозяйствах вносит существенный вклад в продовольственную безопасность страны и нашего региона. Ежегодно в личных подсобных хозяйствах Смоленщины производится свыше 70% картофеля, свыше 50% овощей, более 20% молока и 10% мяса. Поэтому администрация Смоленской области и лично губернатор Алексей Островский уделяют особое внимание развитию сельских территорий и созданию комфортных условий проживания на селе».

Оценка конкурсантов осуществлялась по трем номинациям. В одной из них, «Во саду ли, в огороде…» за лучшее огородничество и садоводство первое место присуждено Виктории Бондур из деревни Дроздово Сафоновского района. Она награждена Дипломом и денежным сертификатом.

Другой участнице, Валентине Казаковой из деревни Городок Сафоновского района, вручены грамота и ценный подарок. Кроме того, все участники девятого смотра-конкурса «Ветеранское подворье» получили ценные подарки и благодарственные письма от Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Поздравляем ветеранов!

Владимир ИВАНОВ, председатель Сафоновской районной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

НА СНИМКЕ: Владимир Иванов и Раиса Богомолова с победительницей конкурса Викторией Бондур.