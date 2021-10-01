На ремонте дорог

Работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводятся в Дорогобужском районе.

В 2021 году выполняются работы по ремонту двух участков автомобильной дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново общей протяженностью 10,6 км.

Так, в настоящее время на участке автомобильной дороги протяженностью 5,6 км (км 110+754 – км 116+440) завершены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Выполнены работы по установке перильного ограждения и комплекс работ по ремонту остановочных пунктов. Выполнены работы по досыпке и укреплению обочин. Также будет нанесена горизонтальная разметка на проезжей части и установлены автономные системы освещения.

На втором участке протяженностью 5 км (км 122+550 – км 127+550) выполняются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и водоотводных сооружений.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в прошлом году в Дорогобужском районе Смоленскавтодор отремонтировал участок дороги Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново протяженностью 11,9 км. Еще более 12 км этой же дороги отремонтировали в Рославльском районе.

А всего в рамках нацпроекта в 2021 году в Смоленской области отремонтируют более 241 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

(Внешт. корр.)