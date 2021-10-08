Дети против ДТП

Сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 роты № 1 ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Смоленской области и ЮИДовцами МКОУ «Прудковская СОШ» провели традиционную профилактическую акцию под названием «Дети против ДТП! А Вы?», направленную на привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортного травматизма.

ЮИДовцы в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции вышли федеральную автодорогу М-1 для того, чтобы привлечь внимание автолюбителей к проблемам аварийности на дорогах и безопасности участников движения. Дети сами выбрали место проведения мероприятия, так как их школа располагается в непосредственной близости к указанной автодороге, по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

Ребята подняли красочные плакаты с призывом соблюдать Правила, но что может быть убедительнее, как не лозунг «Дети против ДТП!». Проезжающие водители автомобилей обращали внимание на школьников и всячески старались их поприветствовать.

Заранее учащиеся подготовил письма-обращения для автомобилистов, которые поместили в конверты и во время проведения акции вручали водителям, так же участникам акции вручались воздушные шары, как символ хрупкой человеческой жизни.

В ходе мероприятия дорожные инспекторы помогли вручить автолюбителям более двух десятков обращений. ЮИДовцы беседовали с водителями, тестировали их на Правил дорожного движения, призывали к бдительности на дорогах.

Подобные акции привлекают внимание участников дорожного движения, заставляют задуматься как водителей, так и проходивших мимо пешеходов. Как показало это мероприятие, к словам детей взрослые прислушиваются с большим вниманием.

Антонина ДАШКЕВИЧ.