Образовательная платформа «Готов к цифре» запущена в России

Новый образовательный ресурс www.готовкцифре.рф запустили Минцифры России совместно с консорциумом по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. На портале представлены сервисы по проверке уровня цифровой грамотности, а также по обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями. Проект проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Пользователям онлайн-сервиса доступны образовательные материалы различного формата: лекции, инструменты самооценки компетенций, просветительские и информационные материалы. На портале собрано более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление.

«Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни ИТ-навыки. Независимо от уровня компетенций, всем посетителям будет полезно изучить материалы о цифровом этикете и цифровой гигиене, которые играют важную роль в современных коммуникациях», — прокомментировала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

В создании ресурса приняли участие 18 компаний, которые в марте 2021 года объединились в консорциум по развитию цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики. Среди них Университет 2035, НАФИ, РЖД, «Сбер», НИУ ВШЭ, «МегаФон», «Ростелеком» и другие.

Образовательный проект готовкцифре.рф будут развивать и наполнять компании, вошедшие в указанный консорциум вместе с компаниями-партнерами «Яндекс», Mail.ru Group, «Почта России» и «Газпром нефть».