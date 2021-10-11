Пройди обучение онлайн

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29 новых программ ИТ-обучения доступно в рамках проекта «Цифровые профессии» при финансовой поддержке государства

В сентябре стартует обучение по 29 новым программам ИТ-обучения в рамках реализации проекта «Цифровые профессии». Всего в настоящий момент доступно 38 курсов. Напомним, проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет пройти обучение за половину стоимости. Таким образом, 50% от стоимости курсов оплачивает сам обучающийся или его работодатель, а вторую вносит государство.

Стать участником программы могут женщины в возрасте от 16 до 60 лет и мужчины от 16 до 65 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. Пройти процедуру регистрации можно на сайте проекта profidigital.ru. Чтобы приступить к обучению необходимо выбрать программу и оплатить половину стоимости. В настоящее время стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей. Столько стоит обучение на курсах «Веб-разработчик» или «Профессиональный разработчик 1С». Продолжительность каждого курса составляет 4,5 месяца.

Начиная с 1 сентября, появилась возможность пройти обучение на таких курсах как: DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка, Разработчик C++ и иные. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.

Новые программы реализуют также и такие образовательные организации как GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и иные. Ознакомиться с полным перечнем предлагаемых курсов, их стоимостью и расписанием можно в разделе «Каталог программ».

«В этом году в проекте «Цифровые профессии» участвуют ключевые игроки рынка онлайн-образования и ведущие российские технические вузы. Прежде чем появиться в каталоге Университета 2035, каждая образовательная организация и программа проходят строгий экспертный отбор. В зависимости от темпа обучения и количества часов некоторые программы можно пройти за 3,5 месяца, а есть и более продолжительные, где учеба будет длиться более полутора лет», – отметила ректор Университета 2035 Нина Яныкина.

«Начало учебного года – событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе “Цифровая экономика”, подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Всего на 1 сентября россиянам доступны 38 программ проекта, при этом каталог курсов постоянно пополняется. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля», – сообщил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России, Татьяна Трубникова отметила, что в настоящий момент на участие в проекте подали заявки свыше 4 тысяч человек. Всего на этот год запланировано 5 тысяч мест, поэтому желающим пройти обучение необходимо поторопиться. Данная программа будет действовать до конца 2024 года и обучение смогут пройти минимум 110 тысяч человек.

Оператором проекта «Цифровые профессии» является Университет 2035. По всем вопросам о проекте можно обращаться по телефону «Горячей линии» 8 (800) 505-20-35 и по адресу profidigital@2035.university.