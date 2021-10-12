Программа «Семейная ипотека» позволяет российским гражданам получить кредит на покупку жилья по ставке 6%.

Воспользоваться ею могут:

Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6%;

Семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью;

Ипотечный кредит можно оформить до 31 декабря 2023 года;

Родители усыновленных (удочеренных) детей могут принять участие в программе. Важно, чтобы выполнялось условие о том, что дата рождения одного из детей должна укладываться в срок действия программы (то есть с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года).

По условиям программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6% (для жителей Дальнего востока до 5%) на срок до 30 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного дома с земельным участком). При этом продавцом обязательно должно выступать юридическое лицо (застройщик).

Также кредит можно использовать для строительства индивидуального жилого дома или покупки земельного участка с дальнейшим строительством на нем частного дома. Важно, что все работы должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.