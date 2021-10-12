Профессиональные пробы для школьников

С 15 октября по 30 ноября в рамках проекта по ранней профориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее», который является частью федерального проекта «Успех каждого ребёнка» (национальный проект «Образование»), планируется провести 47 профессиональных проб по 34 направлениям.

Напомним, федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи. В его рамках ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.

Так, ребята, принимающие участие в проекте, смогут попробовать себя в выбранном роде деятельности с помощью профессиональных проб. Обучающиеся смогут выполнить соответствующие задания, которые помогут им определить свое отношение к данной профессии, а также получат комментарий опытного наставника, который оценит уровень выполнения профессиональной задачи.

В этом году участники проб смогут познакомиться с такими профессиями, как воспитатель детского сада, предприниматель малого бизнеса, пожарный, программист, сварщик, специалист индустрии красоты, конструктор нейронных сетей и многими другими. Ожидается, что среди этих профессий наиболее популярной станет электромонтаж, пробы которой организуют сразу пять профессиональных образовательных организаций.

К слову, не менее интересными будут и другие направления. Например, всем желающим попробовать себя в роли помощника машиниста будет предложено запустить электровоз на профессиональном железнодорожном симуляторе. Кроме того, под руководством преподавателя участники освоят основные типы локомотивов, принципы управления составом, правила безопасности и пошагово выполнят все необходимые действия для запуска и управления электровоза. Что касается пробы профессии лаборанта химического анализа, то ребята смогут провести полноценную процедуру анализа, используемую в процессе контроля качества пищевой, косметической и химической продукции. Также обучающиеся смогут познакомиться с работой по привлечению и найму первых сотрудников в собственный бизнес, а также со всеми нюансами оформления с ними трудового договора (проба профессии предпринимателя). Помимо этого, все желающие смогут освоить профессию конструктора нейронных сетей проведут исследование активности мышц человека, которое в настоящее время запущено для разработки современных нейроинтерфейсов.