ВЦИОМ: большинство россиян сообщили о намерении участвовать в переписи и согласны с необходимостью ее проведения

85% жителей России говорят, что примут участие в переписи населения. 89% в той или иной мере согласны, что ее проведение необходимо нашей стране. Такие результаты показал социологический опрос ВЦИОМ*, проведенный в начале октября 2021 года накануне старта Всероссийской переписи населения.

Подавляющее большинство наших сограждан (85%) декларируют, что примут участие в переписи населения, при этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать.

Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% — перепишутся онлайн на портале Госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах переписи.

Большинство опрошенных (89%) считают, что проводить перепись населения в нашей стране нужно (94% среди жителей Уральского федерального округа, 92% среди граждан 18-24 лет).

Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group** в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники также показал высокий процент желающих участвовать в первой цифровой Всероссийской переписи населения и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-аудитории сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный участок / МФЦ.

*Всероссийский репрезентативный опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 4-5 октября 2021 года. Метод опроса — формализованное телефонное интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

**Всероссийское репрезентативное исследование на базе исследовательской панели Mail.Ru Group прошло в сентябре 2021 года в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Объем выборки – 1 605 респондентов. В опросе участвовали представители всех поколений. 12% респондентов — 18-24-лет, 28% — 24-34 лет, 23% — 35-44 лет, 17% — 45-54 лет и 20% — в возрасте 50+. 46% опрошенных — мужчины, и 56% — женщины.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».