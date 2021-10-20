Смоленские школьники создали умных помощников для учителей на «Уроке цифры» по искусственному интеллекту

С 5 по 10 октября на базе 43 общеобразовательных учреждений города Смоленска прошли «Уроки цифры». В ходе уроков ребята познакомились с тем, что такое «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также узнали, как он может помочь человеку в различных профессиях. На практической части урока дети прошли задания игрового тренажёра. Они создали умного помощника для учителя математики – алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нем ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога.

Основная задача проведенных уроков – развитие у школьников цифровых компетенций и их ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Напомним, «Урок цифры» – всероссийский образовательный проект, реализуемый с 2018 года Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика». С момента запуска «Урок цифры» показал себя эффективным инструментом цифрового просвещения и завоевал любовь школьников и учителей.