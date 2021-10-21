Светить всегда, светить везде!

Традиционно в осенний период увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, особенно в темное время суток. Сокращение светового дня, отсутствие или недостаточность наружного уличного освещения, грязные фары и лобовые стекла у автомобилей влияют на безопасность дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности пешеходов Госавтоинспекция напоминает об использовании световозвращающих элементов в одежде. Световозвращающие элементы – это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч света обратно к источнику. Световозвращатели повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.

Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы в одежде, а водителям быть особенно внимательными на дорогах в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, соблюдать скоростной режим. В случае обнаружения в темное время суток пешеходов, находящихся на проезжей части без цели ее перехода, незамедлительно сообщать по телефонам дежурной части (848142) 4-29-99, 4-45-02, 02, 112