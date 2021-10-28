На Смоленщине отметят День народного единства

4 ноября по всей России в онлайн формате состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к государственному празднику Дню народного единства.

В ходе празднования в 85 регионах России, включая Смоленскую область, пройдут мероприятия, направленные на формирование у граждан чувства сопричастности к российской истории, ее культурному и национальному разнообразию.

Стоит отметить, что ряд праздничных активностей подготовили Всероссийские общественные молодежные организации. В частности, «Российский союз молодежи», «Российские студенческие отряды», «Российское движение школьников», «Волонтеры Победы» проведут в социальных сетях онлайн-флешмобы, запишут видео с поздравлениями, песнями, фактами о народах России.

Кроме того, участники региональных творческих коллективов ансамблей, групп и команд познакомят всех жителей страны с культурными ценностями и традициями своей малой родины.

Так, на территории нашей области в онлайн формате пройдут квиз-игры, флешмобы и другие онлайн-акции.

В рамках квиз-игры «Россия — наш общий дом» участникам будут предложены интеллектуальные вопросы об истории России, обычаях и обрядах, национальных промыслах и ремеслах, культуре и искусстве, музыке и литературе, происхождении блюд традиционной кухни, значении орнаментов на народных костюмах. Для участия необходимо до 3 ноября пройти регистрацию по ссылке.

Также, любой желающий может записать на видео свое поздравление с Днем народного единства и краткую историю о дружбе с людьми другой национальности и примерах интернационального общения и выложить в своих социальных сетях с хештегами #МыЕдины, #МыВместе #Россияобъединяет.

Помимо этого, смолянам предлагается принять участие в флешмобе #РоссияВНашемСерце и передать друг другу в формате видео символ единения и дружбы — красное сердце –, а также рассказать, как в их городе празднуют День народного единства.

В рамках онлайн-акции «Марафона наций» в разных регионах России люди в национальных костюмах расскажут о своем народе на фоне достопримечательностей региона, где живут. Самые интересные истории войдут в ролик о народах России.

Жители регионов нашей страны, представители различных народов, проживающие на ее территории страны, соберутся вместе со своими родителями, родственниками, близкими и приготовят свои традиционные блюда и поделятся своими уникальными семейными рецептами. Чтобы принять участие в акции необходимо выложить видеоролик в социальных сетях с хештегами #МыЕдины #МыВместе #Россияобъединяет #Родные рецепты.

А самых маленьких жителей нашей страны ждет онлайн-акция «Добрые сказки», с помощью которой родители смогут познакомить своих детей со сказками народов

России и расскажут им новые сюжеты, отражающие культурные ценности нашего государства. Видеоролики акции можно будет найти в социальных сетях по хештегу #ДобрыеСказки.