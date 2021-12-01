15 лет системе ГАС «Правосудие»

Сегодня, 30 ноября 2021 года, исполняется 15 лет со дня официального принятия к эксплуатации информационной государственной системы Российской Федерации «Правосудие» (далее – ГАС «Правосудие»).

В начале 2000-х годов в судах общей юрисдикции уровень технической оснащенности был низким, компьютеры были установлены не на каждом рабочем месте, локальные сети практически отсутствовали, а делопроизводство велось только в бумажном виде. Судебные акты и протоколы судебных заседаний изготавливались вручную либо на печатных машинках, а судебная статистика рассчитывалась исключительно вручную. В случае возникновения ошибок в статистической отчетности, данные пересчитывались снова и снова. Иногда на подготовку отчетов за год у канцелярии уходили все новогодние каникулы.

Концепция информатизации судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента была разработана и утверждена 11 апреля 2002 года постановлением Совета судей Российской Федерации № 75.

В федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002–2006 годы», утвержденной 20 ноября 2001 года, были поставлены такие задачи, как формирование единого информационного пространства, реализация конституционных принципов самостоятельности судебной власти и независимости судей, обеспечения единства судебной системы Российской Федерации, повышения эффективности деятельности судов, а также реализации прав граждан и юридических лиц на судебно-правовую информацию.

В рамках выполнения этой программы, было предусмотрено создание ГАС «Правосудие», а в начале 2004 года Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации был проведен открытый конкурс по выбору исполнителя на создание ГАС «Правосудие», победителем которого стало ФГУП НИИ «Восход».

По заключенному между Судебным департаментом и ФГУП НИИ «Восход» государственному контракту, осуществлялась поставка оборудования и услуг, подготовка проекта ГАС «Правосудие» и его последующая реализация в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента, а также создание инфраструктуры для дальнейшего поддержания системы в ходе ее эксплуатации.

31 октября 2006 года комиссия по приемке ГАС «Правосудие» начала работу и, спустя месяц, 30 ноября 2006 года был утвержден акт Государственной комиссии о приемке работ по созданию системных и программно-технических решений ГАС «Правосудие» и данная система рекомендована к внедрению в федеральных судах общей юрисдикции.

Начиная с 2002 года, Судебный департамент осуществил большой комплекс мероприятий по внедрению в деятельность судов программно-аппаратных комплексов, таких как: Судебное делопроизводство и статистика; IS Mechanics SRS-Femida (видео-аудиопротоколирование судебных заседаний); Видеоконференцсвязь (обеспечение рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанции, проведение видео-совещаний между судами); Банк судебных решений (публикация на сайте суда обезличенных судебных актов и подготовка судебной практики); Судебная корреспонденция (регистрация судебной корреспонденции), и многих других.

При этом, ГАС «Правосудие» и входящие в него комплексы постоянно обновляются и дополняются для улучшения качества и скорости работы, а также увеличения объемов хранения информации (в том числе и более старые архивы).

Внедренные информационные технологии позволили сократить трудозатраты, обеспечили оперативное получение правовой и информационной поддержки, повысили оперативность подготовки и оформления судебных документов в процессе судопроизводства, что положительно сказывается на сроках рассмотрения дел и правового информирования населения в целом.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области