В поддержку доступной среды для инвалидов

Сегодня стартовал ежегодный Тотальный тест «Доступная среда», который продлится до 10 декабря этого года. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.

Отметим, что тестирование направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью.

Стоит напомнить, что впервые Проект был реализован в 2019 году при поддержке Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2020 году Тотальный тест «Доступная среда» был организован на площадке ОНФ и стал самым массовым онлайн-событием в декаду инвалидов в России – в мероприятии приняли участие более 100 тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации. В 2021 году проект получил поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

В ходе тестирования каждый желающий может проверить свои знания в области организации безбарьерного пространства и общения с людьми с инвалидностью. В число ключевых тематических блоков теста входит комплексный подход в организации доступной среды, морально-этические аспекты общения с людьми с инвалидностью оказание ситуационной помощи при сопровождении людей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями. Принять участие и получить подробную информацию можно на сайте.

По итогам мероприятия будет сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов по теме инклюзии.