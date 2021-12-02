В семь раз больше материнского счастья





Сегодня в районной администрации чествовали многодетную мать Олесю Анатольевну Михееву. Ежегодно Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский принимает решение о награждении многодетных матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной. В этом году среди других смолянок почетного титула удостоилась жительница Сафоновского района, являющаяся мамой семерых детей!

В торжественной обстановке Глава МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков вручил почетный знак и отметил: «Безусловно, для женщины самая главная миссия — быть мамой. Это − истинное счастье. В то же время это огромная работа, по затратам душевных, физических и нравственных сил не сравнимая ни с какой другой. Спасибо за ваше отношение к семье и детям. Здоровья вам и вашим близким».

Олеся Анатольевна тоже считает, что материнство сделало ее счастливым человеком. Тем более когда поводов для радости в семь раз больше. Ее жизненную позицию полностью разделяет супруг Александр Анатольевич – восьмикратный отец (супруги Михеевы вместе воспитывают восьмерых детей: четырех дочек и четырех сыновей). Старшие ребята помогают ухаживать за младшими, все вместе ведут общее хозяйство. В большой дружной семье некогда скучать, отношения здесь строятся на принципах любви, требовательности, взаимопонимания. Родители создают все условия для успешного развития своих чад, не жалеют на это времени и сил.

Более близкое знакомство с семьей Михеевых ждет наших читателей в ближайшем номере нашей газеты.

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