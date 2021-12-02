Собутыльника заключили под стражу

В производстве органов предварительного расследования находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Предварительным следствием установлено, что в период с 12 по 13 ноября 2021 года, находясь в одной из квартир жилого дома в городе Сафоново Смоленской области, в ходе распития спиртных напитков, 33-хлетний мужчина нанес своей знакомой множество ударов в область головы.

26 ноября 2021 года в реанимационном отделении ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» женщина от полученных телесных повреждений скончалась.

В рамках уголовного дела по подозрению в совершении вышеназванного преступления задержан К.

Решая вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, суд в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства учел, что последний подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, не имеет на иждивении нетрудоспособных и малолетних лиц, в зарегистрированном браке не состоит, то есть не имеет социальных привязанностей, не имеет официального источника дохода, по месту жительства характеризуется отрицательно, вследствие чего, подозреваемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, а также скрыться от следствия и суда.

С учетом изложенного, постановлением суда от 01 декабря 2021 года в отношении К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, поскольку указанная мера пресечения будет способствовать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела.

В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу.

Пресс-служба Сафоновского районного суда

Смоленской области