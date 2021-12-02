Я не участвую в войне, война участвует во мне

3 декабря – День Неизвестного Солдата

У него есть имя – Солдат. И фамилия – Неизвестный. В его честь – особый день, привязанный к дате.

56 лет назад, 3 декабря, останки одного солдата перенесли из братской могилы, расположенной на въезде в город Зеленоград, в Александровский сад под стены Кремля. Это был год 25-летия разгрома немецких войск под Москвой. С инициативой официального учреждения Дня Неизвестного Солдата к правительству обратились участники поискового движения в 2014 году. И все стало на свои места.

Поисковики не говорят: «Нашли». «Мы ПОДНЯЛИ солдата» – вот краткая формулировка результата очередного раскопа. Проводят экспедиции по местам сражений, участвуют в Вахтах Памяти и не делят поднятых на своих и чужих, говорят: «Наши солдатики».

имена. Удача? Повезло? Так совпало? Нет, для поисковиков это победа! Над временем и забвением. Рассказывает Александр ГЕРАСЕНКОВ.

Поисковый отряд «Боевое братство»

Нашего деда заберем домой

10 октября. Высота 186, на фронтовых картах именуемая «Груша». Боец отряда Александр Репешко «на щуп» зацепил останки четверых солдат. У одного из них – смертельный медальон с почти уцелевшим вкладышем. Мы, как те солдаты в 43-м, тоже кричали ура – это была наша победа. Здесь шли жестокие бои в 43-м, а личные медальоны отменили осенью 41-го. И если мы его находили, значит, солдатик прошел большой боевой путь.

Евгений Толстиков из московской лаборатории «Солдатский Медальон» сумел прочитать полуистлевший вкладыш. Высота «Груша» отдала нам лейтенанта Михаила Павловича Думкина,1911 года рождения, из Марийской АССР. А дальше – тоже поиск, но уже в информационных базах интернет-порталов «Мемориал» и «Дорога памяти». На одном из них «всплыла» его фотография: значит, есть родственники. Это они разместили портрет воина, чтобы увековечить его имя.

Михаил Думкин погиб при освобождении Сафоновской земли

Узнаем: командир стрелкового взвода 220-й стрелковой дивизии 376-го стрелкового полка Михаил Думкин погиб 30 августа 1943 года. Более того: похоронен в братской могиле в деревне Кухарево (сейчас – урочище). Думкина по бумагам «хоронили» еще два раза. А он 79 лет лежал в немецкой траншее. Рядом – каска, ремень, гранаты, ботинки. Автомат, наверное, забрали те, кто пошел дальше. Через два метра от него, вдоль траншеи, поднимаем еще одного, чуть дальше – двоих.

«Это наша фамилия», – сообщила мне по телефону сотрудница администрации поселка Мариец Мари-Турекского района. Через день на связь вышли родная племянница, на следующий – внук. «Мы своего деда заберем», – сказал он.

Угощение от солдата

Середина сентября. Выходной день. Иду к месту сбора к Квадратной Роще. И вдруг на самой кромке оврага – яблоня, земля под ней усыпана краснобокими яблоками. Попробовал – сладкие. Взял на всю братву, чтобы угостились дарами природы. На обратном пути снова заехали – набрали по пакету.

Через две недели как будто потянуло к этому оврагу. Идем с Виталием Ефименковым уже не с пакетами, а металлоискателем. Выхожу к яблоне: первый сигнал – под яблоней: каска, смятый котелок, ботинки американские, нательный крестик (лепесток), останки. Солдат лежал рядом с яблоней все эти годы. Выходит, это он нас угостил яблоками… Будет захоронен на Рыбковском мемориале в числе других безымянных героев, освобождавших смоленскую землю от врага.

Воевали под Ржевом – погибли под Рыбками

Суббота, 20 ноября. Часть нашего отряда работает в районе деревни Рыбки возле старых раскопов. Казалось бы, за эти годы здесь исследован каждый квадратный метр, поднято десятки солдат. Но земля сигналит: копать здесь. Как будто кто-то свыше установил среди них очередь, кого и когда Квадратная Роща отдаст своих освободителей.

Александр Репешко цепляет двух солдат Красной Армии. Поднимаем останки и в первом отвале земли находим колодку от медали. Во втором – вот она, «За отвагу». Отчищаем от земли: ясно читается номер 286368.



На следующий день другая команда отряда работает в районе Квадратной Рощи. Саня Пехото зацепил воронку: четыре неизвестных солдата, рядом, в соседней, еще один. Пятеро солдат вернулись с войны. Хочется добавить, что солдаты, погибшие под Рыбками, практически все прошли Ржевскую «мясорубку».

Мы с нетерпением ожидали из Подольского военного архива ответа про нашего героя. Старший сержант Петр Лаврентьевич Платонов, 1914 года рождения, прошел Финскую военную кампанию, в 41-м отважно воевал под Москвой и именно за это был отмечен высшей солдатской боевой наградой – медалью «За отвагу», благодаря которой мы и установили его личность. Сопоставляем факты и даты и понимаем: с марта 43-го Платонов воевал в одном батальоне, но, видимо, в разных ротах вместе с Думкиным. С разницей в несколько дней мы подняли их из забвения. Петр Лаврентьевич оказался родом из Ярославской области, работал на фабрике Красный Перекоп, которая существует до сих пор. Дом, в котором жила его семья, давно снесен. Дальше 43-го года его имя нигде не прослеживается. Информация о сержанте закинута во все ярославские группы в социальных сетях, поисковые отряды помогают нам разыскивать его родственников.

Поехали домой, товарищ старшина

На обочине Вяземского большака в Ельнинском районе боец отряда «Боевое братство» Кирилл Филинов, на выходе из леса, не доходя до оставленной в стороне машины метров 200, получил сигнал: есть… И, можно сказать, под ногами разбил поисковую яму. Поднял двух солдат. Один так и останется Неизвестным Солдатом, имя другого установлено благодаря хорошо сохранившемуся вкладышу солдатского медальона. Кирилл смог его сразу же прочитать: Иван Ефимович Сацков, старшина, 1899 года рождения, уроженец Владимирской области, призывался Орехово-Зуевским военным комиссариатом, 153-я стрелковая дивизия.

Кирилл Филинов: есть имя!



Кирилл признался: с комом в горле, заводя машину, сказал: «Поехали домой, Иван Ефимович!».

На интернет-ресурсе «Память народа: подлинные документы о второй мировой войне» мы нашли фотографию старшины – бравый, при полном параде.

Иван Сацков воевал с Чапаевым в Гражданскую, погиб в Великую Отечественную под Ельней

И судьба у него оказалась интересная. По цепочке нашли контакты с родственниками. Внучка героя рассказала, что ее дед в Гражданскую воевал в знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Он погиб, оставив троих детей, которые дали жизнь семерым его внукам.

Фляжка с надписью «Кузя»

Артефакты войны



Просмотрите наши заметки в группах «Боевое братство» в социальных сетях. И вы поймете, как изо дня в день создается память.

13 ноября. Работаем отрядом в районе деревни Рыбки. Весь день кружили по старым местам. Идем на выход, и вдруг звонок Виталика: «Ребята, я солдата зацепил». Солдат оказалось трое. Каска, трофейные фляжка, котелок, саперка, ботинки. Докапывали уже в темноте. Квадратная Роща отдала еще троих солдат.

24 октября. Работаем в районе Квадратной Рощи. Сегодня увидели все явления природы от солнца до снега и дождя. Сашка Пехото зацепил солдата, который погиб от артогня. Еще один солдат пришел с войны.

17 октября. «В Старосельском лесу и Роще Квадратной лежат наши потери невозвратные!» – это четверостишие ветеранов 251-й стрелковой дивизии. Квадратная роща, высота 186.0, наши дни: трое солдат Красной Армии – возращение с войны.

25 сентября, День Освобождения нашей многострадальной Смоленщины от немецких захватчиков. Кто-то возлагает венки, кто-то говорит речи. Мы сводной командой поисковых отрядов работали в Ельнинском районе. Подняты останки трех солдат Красной Армии. Обнаружены солдатский медальон (вкладыш, к сожалению, утрачен) и фляжка с подписью «КУЗЯ». 1901 г.

Вечная память Неизвестному Солдату! Поиск продолжается.

Подготовила Татьяна Приходько

Фото из архива поискового отряда «Боевое братство»