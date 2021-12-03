Прививка — шанс на жизнь

На фоне мировой пандемии коронавируса вопрос об обязательной вакцинации вызывает множество споров. В поддержку прививки выступают именитые врачи, государственные деятели, уважаемые люди.

Председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов войны и труда, почетный гражданин города Смоленска Виталий Владимирович Вовченко также опубликовал свое обращение к пожилым землякам, в котором призывает поддержать движение по вакцинации собственным примером. К его словам присоединяется и председатель Сафоновской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Васильевич ИВАНОВ.

– Помните ли вы события, происходившие всего год назад,

и те чувства, которые вызывали у большинства из нас сообщения о темпах распространения малоизученного пока вируса? Сейчас ситуация, конечно же, поменялась к лучшему в плане возможной профилактики болезни, однако считать, что опасность осталась далеко позади, ещё рано. Именно поэтому важно по-прежнему соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких, продолжая применять средства индивидуальной защиты и по возможности избегая массовых мероприятий. И особую внимательность проявлять к тем, кто в большей степени подвержен риску, чем остальные, – лицам пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями.

Зачастую те, у кого есть большой жизненный опыт, навыки действия в различных критических ситуациях, в том числе связанных со здоровьем, имеют уже сложившийся взгляд на происходящее. И нередко настороженно относятся к новым тенденциям и рекомендациям. Например, к обязательной вакцинации от COVID-19. Иногда пожилые люди просто теряются в том обилии сведений, которые их окружают. В отличие от прежних времен, когда средств массовой информации было меньше, сейчас, помимо официальных источников, таких как радио и телевидение, есть интернет, в котором без особого труда находится масса самых противоречивых сведений.

Однако я считаю, что нужно доверять официальным данным. Сейчас уже появилось достаточное количество подтверждений того, что вакцинация эффективна и безопасна. Об этом могу судить по собственному примеру, примеру своих родных и близких, знакомых. Сам я недавно прошел ревакцинацию, в первый раз делал прививку полгода назад. Так же поступила вся моя семья – супруга, дети, внуки. И ни у кого не было и нет побочных эффектов, все перенесли легко и безболезненно.

Да, прививка не гарантирует, что вы не заболеете ковидом. Но она дает шанс на жизнь! Мы все видим, как остро развивается ситуация с эпидемией: каждый день регистрируются новые заболевшие и погибшие. Борьба с опасным врагом, который представляет серьезную угрозу для всех нас, продолжается. Вакцинация против коронавирусной инфекции поможет взять ее распространение под контроль и вернуть нашу повседневную жизнь в обычное русло. Другого пути нет. Смерть – это не путь.

Желаю всем добра и здоровья!