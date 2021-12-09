ОСОБЕННЫЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШИЕ

Праздничное мероприятие с подарками и концертными номерами, теплыми словами поздравлений и благодарности, прошедшее в районном Дворце культуры, посвящалось юбилейной дате рождения первичной ячейки родителей с детьми-инвалидами «Кенгуру». Пять лет назад по инициативе Ирины Лукиничны Толстых семьи с особенными детками объединились в дружную семью, вместе решающую проблемы и переживающую радости.

Практически никто из гостей не ушел домой без сувенира. Каждый почувствовал себя членом большой дружной семьи, живущей по девизу «Вместе мы сможем больше»!