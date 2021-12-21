График работы отделения № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период Новогодних и рождественских праздников

Дата Режим работы Перерыв 31 декабря2021 г. Не приемный день 1 Января 2022 Не приемный день 2 января 2022 Не приемный день 3 января 2022 Не приемный день 4 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 5 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 6 января 2022 С 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 7 января 2022 Не приемный день 8 января 2022 Не приемный день 9 января 2022 Не приемный день 10 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18часов 00 минут Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут