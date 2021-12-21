График работы отделения № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период Новогодних и рождественских праздников

|Дата
|Режим работы
|Перерыв
|31 декабря2021 г.
|Не приемный день
|1 Января 2022
|Не приемный день
|2 января 2022
|Не приемный день
|3 января 2022
|Не приемный день
|4 января 2022
|С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
|Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
|5 января 2022
|С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
|Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
|6 января 2022
|С 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
|Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
|7 января 2022
|Не приемный день
|8 января 2022
|Не приемный день
|9 января 2022
|Не приемный день
|10 января 2022
|С 09 часов 00 минут до 18часов 00 минут
|Перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
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