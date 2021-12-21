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График работы отделения № 6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области по предоставлению государственных услуг в период Новогодних и рождественских праздников

24.12.2021
Дата Режим работы Перерыв
31 декабря2021 г. Не приемный день  
1 Января 2022 Не приемный день  
2 января 2022 Не приемный день  
3 января 2022 Не приемный день  
4 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
5 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
6 января 2022 С 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут Перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
7 января 2022 Не приемный день  
8 января 2022 Не приемный день  
9 января 2022 Не приемный день  
10 января 2022 С 09 часов 00 минут до 18часов 00 минут Перерыв  с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

Опубликовано в категории Приоритеты

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