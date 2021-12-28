Решением суда восстановлены жилищные права

Жительница Сафоново обратилась в суд с исковыми требованиями к Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (далее по тексту – Администрация) и Департаменту Смоленской области по образованию и науке (далее по тексту – Департамент) по обеспечению ее, как лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда в городе Сафоново Смоленской области.

В обоснование заявленных требований Б. указала, что ее одинокая мать умерла, и постановлением Администрации от 2014 года над ней установлена опека. При этом, в 2016 году Администрацией установлен факт невозможности ее проживания в ранее занимаемом жилом помещении, и приказом комитета по образованию Администрации МО «Сафоновский район» от 2017 года Б. включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений. Однако Б., имея на это право, до настоящего времени жильем не обеспечена, поскольку достигла совершеннолетнего возраста.

Суд, основываясь на положениях норм части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 декабря 1996 года N159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Закона Смоленской области от 29 сентября 2005 года №89-з «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории Смоленской области», удовлетворил требования истца, возложив обязанность на Администрацию предоставить Б., за счет средств субвенций бюджета Смоленской области изолированное благоустроенное жилое помещение в черте г. Сафоново Смоленской области, общей площадью не менее нормы предоставления, установленной законодательством, с заключением письменного договора найма специализированного жилого помещения, а на Департамент – осуществить финансирование за счет средств областного бюджета исполнение Администрацией государственных полномочий по обеспечению Б. жилым помещением.

В настоящее время решение Сафоновского районного суда Смоленской области в законную силу не вступило.