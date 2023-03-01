Звание молодогвардейца обязывает…

Активисты местного отделения «Молодой гвардии» собрались в один из февральских вечеров в Сафоновской центральной районной библиотеке на кинопоказ-обсуждение «Это было в Краснодоне», посвященный 80-летию подвига молодогвардейцев.

Имена Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, комиссара Олега Кошевого, Василия Левашова, Виктора Третьякевича, командира Ивана Туркенича, Сергея Тюленина, Любови Шевцовой стали широко известны в СССР и во всём мире благодаря книге советского писателя Александра Фадеева «Молодая гвардия». По этой книге кинорежиссёр Сергей Герасимов снял одноимённый фильм, ставший культовым.

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О подвиге юных подпольщиков, младшему из которых было 14 лет, рассказали сотрудники библиотеки Наталья Петраковская и Ирина Козлова. Помнить и чтить подвиги героев-соотечественников призвали молодых людей гости – ветераны педагогического труда Лариса Полетаева и Любовь Бабичева.

О родине, подвиге, готовности пожертвовать собой ради других людей рассуждали в ходе дискуссии исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодая гвардия» Андрей Николаев, активисты молодежной организации Милена Игнатова, Дарья Пойлова, Лилия Никитина, Александра Знайденова, Алена Хасанова, Исломбек Ибрагимов и другие ребята. Чувствовалось, что им непросто ответить на вопросы ведущих о том, с чего начинается Родина; какие черты характера объединяют их с одним из молодогвардейцев; способны ли они на героические поступки, вплоть до самопожертвования.

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Ребята были так увлечены дискуссией, что никто из них даже не достал за это время телефон, хотя современные молодые люди большую часть времени пребывают в виртуальном мире. Исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой гвардии» Андрей Николаев высказал свою точку зрения в ответ на первый из заданных вопросов: «Для меня Родина начинается с друзей; именно благодаря им начинаешь любить то место, где родился и живешь». По мнению Андрея, окружающие его ребята из числа сафоновских молодогвардейцев – «это больше, чем друзья; это семья, в которой каждый ответствен за свои поступки; где все дорожат друг другом». Александра Знайденова считает, что Родина начинается с близких и дорогих людей, которые много значат в твоей жизни.

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Современная молодежь, как выяснилось в ходе дискуссии, находит в себе черты, общие с краснодонскими молодогвардейцами: любовь к своему Отечеству, готовность защитить друг друга и, если потребуется, пожертвовать жизнью. Своего лидера Андрея Николаева большинство ребят сравнивали с Олегом Кошевым. «Благодаря Андрею я стала более открытой, обрела определенный житейский опыт», – эти слова произнесла Алена Хасанова. Исломбек Ибрагимов благодарен за то, что Андрей помог ему поверить в себя. «Учусь у него смелости», – сказала Лилия Никитина. Милена Игнатова подвела черту в рассуждениях:

– Андрей помогает решать проблемы, ценит молодогвардейцев. Я бы назвала его очень хорошим отцом нашей организации «Молодая гвардия».

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Нашлось что сказать ребятам и о пользе, которую приносит их организация обществу. В качестве волонтеров молодогвардейцы ездят в зону специальной военной операции, помогают фронту. Даже нашлись добровольцы, готовые отстоять независимость ЛНР и ДНР, сразиться с неонацистами. Но в военкомате сказали, что студенты не подлежат мобилизации. Нынешние молодогвардейцы занимаются проектами исторической памяти, что также немаловажно для патриотического воспитания юного поколения.

Рассуждая о готовности к защите Отчизны, действенной помощи партии «Единая Россия», одной из первых выступившей с миссией поддержки воинов-участников специальной военной операции, Сергей Ефременков, студент Сафоновского индустриально-технологического техникума, произнес:

– Родина начинается в первую очередь с нас самих. Защищать ее – это не только защищать родителей, но и весь наш многонациональный народ.

Лилия Никитина также призналась, что постаралась бы вынести лишения и тяготы, если бы это потребовалось от нее. И добавила к своим словам:

– На военных рубежах сейчас жарко, как в Африке. Да еще и страшно. Но, думаю, если ты силен духом, то сможешь выдержать испытания. И достигнешь того, к чему стремишься.

Молодогвардейцы небольшого шахтерского городка Краснодона создали антифашистскую подпольную организацию, добровольно взяли в руки оружие, не дрогнув в минуту смертельной опасности. Оценивая героическую историю 80-летней давности, участники дискуссии признались в том, что прониклись чувством гордости за своих ровесников. Они заслуживают, чтобы их помнили потомки и считали настоящими героями.

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В конце встречи директор Сафоновской ЦРБС Татьяна Игнатова вручила благодарственные письма студентам и школьникам за помощь в подготовке и проведении библиотечных мероприятий.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото автора.