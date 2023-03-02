﻿Спортсмены Смоленской АЭС успешно выступили на XI Зимней спартакиаде Росэнергоатома





13 медалей разного достоинства завоевали спортсмены Смоленской атомной станции на XI Зимней спартакиаде работников концерна «Росэнергоатом» «Спорт АЭС — 2023», которая состоялась в городе-спутнике Кольской АЭС Полярные Зори.

За лидерство в пяти зимних дисциплинах — лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, полиатлоне и хоккее состязались более 350 работников Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»: представители 8 атомных станций, сборные Атомэнергоремонта и Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом».

В составе команды Смоленской АЭС выступали 16 лыжников, 12 хоккеистов и 2 сноубордиста.

«Огромная благодарность руководству администрации и первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС за предоставленную возможность принять участие в XI Зимней Спартакиаде. Соревнования прошли на высоком уровне, все мы получили массу положительных впечатлений. Погода в Полярных Зорях по-настоящему испытывала спортсменов на прочность, но несмотря ни на что, наша команда добилась высоких результатов. Спорт нас объединяет, укрепляет здоровье, делает выносливей и сильней не только физически, но и духовно, даёт силы во всех начинаниях и стремлениях», — отметила инженер-технолог отдела метрологии Кристина Чернова.

В лыжных гонках Смоленская АЭС заняла 3 командное место. Победителем в личном зачете на дистанции 5 км классическим стилем стал ведущий инженер отдела радиационной безопасности Олег Титов, у него также второе место на дистанции 10 км свободным стилем. Дважды бронзовым призером лыжных гонок в этих же заездах стал заместитель начальника цеха по хранению и обращению с ОЯТ Илья Беляков. Среди женщин на 3 км свободным и классическим стилем два вторых места у тренера сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО САЭС Надежды Булановой, инженер-технолог отдела метрологии Кристина Чернова замкнула тройку лидеров. Отличные результаты Надежда и Кристина показали в тандеме, взяв золото в женской лыжной эстафете. В эстафете среди мужчин заместитель начальника цеха по хранению и обращению с ОЯТ Илья Беляков и начальник смены реакторного цеха Евгений Федоров стали бронзовыми призерами.

В полиатлоне наши спортсмены заняли 4 командное место. В личном зачете бронза у специалиста по радиационной безопасности «Смоленской АЭС-Сервис» Екатерины Тюриной.

Справочно

Внимание к спорту и популяризация здорового образа жизни среди работников предприятий является одной из добрых традиций отечественной атомной отрасли. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия сохраняют высокую заинтересованность в развитии корпоративного спорта, соответствующей инфраструктуры, проведении соревнований отраслевого и дивизионального уровня. В спортивных инициативах принимают участие сотни спортсменов-любителей, представляющие десятки предприятий отрасли.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС