Возрождая русский лён

В 2021 году на площадке индустриального парка «Сафоново» в рамках инвестиционного проекта был запущен первый в России за последние 30 лет льнозавод.

С момента создания и по сегодняшний день предприятие остается ведущим в нашей стране по объему переработанного льноволокна, в лидерах ЦФО – по площадям посевов.

О достижениях и перспективах завода «Русский лен», приобретенного в 2022 году группой компаний «Мелком», наш корреспондент беседовал с исполнительным директором Валерием МИШАРИНЫМ.

– Валерий Иванович, как сложился для Вашего коллектива минувший год? Не изменился ли курс предприятия в связи со сменой собственника?

– Мы не отходим от реализации намеченной стратегии развития. Вложенные новым инвестором средства позволяют развивать растениеводство и наращивать объемы выпуска продукции: котонизированного волокна, длинного волокна, костробрикетов, которые используются для отопления, семян льна-долгунца на посадку. Предприятие полностью безотходное; для заводской котельной, подающей тепло в цеха, используются отходы и костробрикеты.

В минувшем году в дополнение к имеющемуся оборудованию были приобретены и смонтированы две сортировочные линии в цехе подработки семян. Парк оборудования пополнили также пять единиц самоходной льноуборочной техники европейского образца.

Получен статус семеноводческого хозяйства, заключен договор с институтом льна в Твери на первичное семеноводство выведенных сортов.

В прошлом году мы вырастили семена льна и озимой пшеницы, в этом году планируем получить собственные семена для яровых культур и будем продавать их другим хозяйствам. Для этих же целей приобрели три бельгийских очесывателя фирмы Depoortere, которые позволили собрать семена в кратчайшие сроки, до дождей.

В растениеводстве завершили год с лучшими результатами по урожайности за всю историю компании: озимая пшеница дала 41, 5 ц/га, яровая пшеница на некоторых полях – от 50 до 60 ц/га. Часть урожая яровой пшеницы, с площади порядка 200 га, мы продали как кормовую. Связано это с тем, что из-за дождей она проросла в колосе, а значит, стала непригодной для мукомольной отрасли.

На выращивании льна также возникли проблемы из-за непогоды: дожди, обрушившиеся на Смоленщину с первых сентябрьских дней, не позволили полностью убрать выращенный отменный урожай. Отмечу, что на своевременно убранных полях урожайность льна превысила 40 ц/га. Часть волокна будет убрана этой весной и использована для производства короткого волокна, необходимого для цеха котонизации.

Всего у нас в собственности и аренде более восьми тысяч га земель, из них 3,5 тысячи га используется под посев. Планируем приобрести зерноуборочные комбайны и другую технику, чтобы в 2023 году увеличить площадь посевного клина под зерновыми на 1,5 тысячи гектара. При помощи администрации города берем участки земли, которые не эксплуатировались долгое время, вводим их в эксплуатацию.

Для льна необходим севооборот, поэтому осуществляем посев зерновых, а с 2022 года на небольших площадях – рапс. Если убедимся в целесообразности его выращивания и эффективности в севообороте под лен, вплотную займемся этой культурой.

В 2023-м в рамках стратегии реализуем план кооперации с другими сельхозпроизводителями по выращиванию льна-долгунца. В прошлом году был задействован только один фермер, нынче планируем привлечь не менее десяти хозяйств. В этой связи проведены переговоры с аграриями Смоленской, Тверской, Ярославской областей.

Говоря о специфике льноводческой отрасли, отмечу, что лён невозможно выращивать без первичной переработки. Льнотресту нереально возить за многие сотни километров, перерабатывающий центр должен находиться рядом. Но все эти затраты окупаются при высокой урожайности качественного волокна.

Ведем переговоры с сельскохозяйственными товаропроизводителями, предлагаем им возродить выращивание льна. На условиях кооперации предоставляем в виде товарного кредита семена, удобрения, средства защиты растений, а также новую уборочную технику. Гарантируем, что весь урожай завод закупит по фиксированной на сегодняшний день цене. Это важно для аграриев, так как цены на растениеводческую продукцию в прошлом году значительно снизились. Мы готовы фиксировать цены на лен в целях развития этого направления.

Имеющим собственные трактора предлагаем работу на контрактной основе в период посевной и уборочной. Приглашаем и

механизаторов, у которых нет собственного транспорта. Заключаем с ними договора гражданско-правового характера на выполнение разовых работ. Нормы начисления зарплаты для имеющих собственную технику будут существенно выше по сравнению с нашими механизаторами, которые в период уборки зарабатывали в месяц до 100 тысяч рублей. Для тех, кто не имеет техники, нормы не будут пересматриваться.

Предоставляем полное технологическое сопровождение, консультируем по вопросам агротехники, использования средств защиты растений.

– Как отразилось на работе предприятия введение антироссийских санкций? Расскажите, пожалуйста, кто является потребителем продукции, произведенной компанией «Русский лен»?

– Критичного положении санкции, объявленные недружественными странами, не вызывают: завод стабильно работает, ежедневно осуществляя отгрузку продукции.

Чтобы минимизировать риски закупки запчастей к иностранному оборудованию, переориентировались на их поставки из Китая. Обновили также программное обеспечение электронного оборудования, перейдя на российские аналоги.

Если до 2022 года предприятие экспортировало продукцию в Европу, то сейчас планируем поставки в страны юго-восточной Азии. Пробные контейнеры направлены в Китай, образцы изделий – в Индию и Пакистан. Участвовали в выставках в Турции и Индии. В ближайшее время к нам приезжает делегация из Турции, чтобы провести аудит, в дальнейшем надеемся на сотрудничество на постоянной основе. Не теряем надежды и на поставки для текстильной промышленности России. Мы видим, что лён становится все более востребованным на фоне роста цен на хлопок, так как является ближайшим аналогом самого широко используемого в мире натурального волокна. Рост народонаселения планеты, а также стремление людей к экологичности и всему натуральному делают рынок текстиля наиболее маржинальным для льноводов.

– Что Вы можете сказать о планах руководства на текущий год?

– Будем работать над улучшением качественных показателей в растениеводстве, переработке льноволокна, закупке новой техники.

Предстоит довести урожайность льна до 50 ц/га, долю длинного волокна – до 60%. Это реально с учетом использования новой техники, совершенствования системы растениеводства, улучшения земель, которые до создания компании «Русский лен» многие годы находились в запустении.

Современный завод по производству трепанного льна, котонизированного льноволокна ежегодно набирает обороты. Немалая заслуга в этом принадлежит профессиональным кадрам, их самоотдаче, внедрению многочисленных ноу-хау, позволивших добиться лучших результатов в кратчайшие сроки. И сегодня предприятие является лидером среди российских производителей по выходу длинного волокна, по качеству получаемой продукции, производительности оборудования. Во время недавнего посещения завода «Русский лен» белорусские коллеги признались, что мы превзошли их по слаженности, четкой работе в команде, стремлению добиваться лучших результатов.

Многие годы Смоленщина была перспективным регионом по выращиванию и переработке льна. Делом чести для нас является возрождение этой славной традиции.

Текст и фото Татьяны Гляшовой

НА СНИМКЕ: Операторы Елена Лобачева и Елена Смирнова за работой.

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