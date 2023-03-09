Смоленская АЭС расширяет географию сотрудничества с отраслевыми вузами России

С 2023 года готовить молодых специалистов для Смоленской атомной станции будет Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ). Перспективы сотрудничества представители службы управления персоналом Смоленской АЭС обсудили с ректором университета, депутатом Государственного совета республики Татарстан Эдвардом Абдуллазяновым во время рабочей поездки в вуз.

«Казанский государственный энергетический университет — один из лучших профильных технических вузов страны. В 2021 году он вошел в число ключевых партнеров концерна «Росэнергоатом» и создал Центр атомной энергетики. Мы увидели высокий уровень организации учебного процесса, сильную техническую и информационную базу. Сотрудничество с Казанским университетом позволит пополнить ряды Смоленской АЭС высококвалифицированными молодыми кадрами по таким специальностям, как «Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника», востребованными на нашем предприятии», — уверена начальник отдела развития персонала Смоленской АЭС Елена Илгашева.

Представители Смоленской АЭС провели профориентационные мероприятия для студентов 3-4 курсов Института теплоэнергетики и Института электроэнергетики и электроники (работают в структуре Казанского государственного энергетического университета). Их участниками стали порядка 100 учащихся. Особый интерес у будущих атомщиков-энергетиков вызвали возможность прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства на атомную станции. Более 30 студентов КГЭУ выразили желание о прохождении практики в турбинном цехе Смоленской АЭС уже в этом году.

В рамках рабочей поездки в Казанский государственный энергетический университет сотрудники Смоленской АЭС также приняли участие в пресс-конференции, посвященной вопросам развития атомной энергетики.

Справочно:

В настоящее время Правительство и крупные компании нашей страны уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодежи. Определены приоритеты научно-технологического развития, консолидируются усилия государства и корпораций в области подготовки кадров для новой экономики. Это справедливо и для предприятий Росатома. Укрепляется образовательная база, повышается доступность профориентационных программ для школьников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС