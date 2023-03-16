Запад будет пытаться дискредитировать выборы в России

Как отмечал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

При этом уже сейчас ясно, что Запад намерен активно вмешиваться в избирательный процесс с целью его дискредитации. Атаке будут подвергаться выборы любого уровня – от муниципальных до президентских. Будут использоваться любые поводы для разжигания недовольства и разогрева радикальных настроений. Основным инструментом выступят социальные сети, в которых будут происходить идеологические интервенции, направленные на все части политического спектра.

Что, по вашему мнению, необходимо предпринять для того, чтобы не допустить дискредитацию выборов, обеспечить прозрачность процедуры и защитить результаты волеизъявления избирателей? Какие опасности вы видите для избирательного процесса? Как следует вести работу в социальных сетях, чтобы отразить атаки на легитимность выборов?





Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Запад пытается вмешиваться во все сферы нашей жизни, пытаясь диктовать свои условия и сеять внутри страну вражду по отношению друг к другу и недоверие.

И выборы всех уровней власти в России тоже находятся в эпицентре его внимания.

Попытки дискредитировать выборы будут вестись по разным направлениям, но одной из самых серьёзных фейковых атак будут подвергаться наши социальные сети. Ведь там, как известно, большинство людей и черпает информацию обо всем, что происходит в мире.

Как мы можем противостоять попытке дискредитировать выборы? Прежде всего открыто, честно и объективно освещать весь процесс избирательной кампании от момента объявления выборов до момента подведения их итогов. И не просто освещать, а представлять комментарии экспертов по тем или иным этапам избирательного процесса, открыто давать оценку всему, что происходит в том или ином электоральном цикле.

А самое главное кандидатам — от популизма в социальных сетях пора переходить к рассказу о конкретных делах. И вести свои странички нужно постоянно, а не активизировать их в последние месяцы. Работа не должна носить цикличный характер от выбора к выборам. Она или есть,, или её нет.

И в социальных сетях нужно работать, если не на опережение, то по крайней мере на молниеносное отражение фейковых атак.

Нужно учить людей анализировать получаемую информацию. Да, это сродни ликбезу. Мы тоже должны ликвидировать безграмотность в социальных сетях. И учить этому нужно и детей, и взрослых.

Учить думать, анализировать, сопоставлять. И тогда никакие вмешательства извне нам будут не страшны.

А что непосредственно до самого процесса выборах, то за ними со всей внимательностью и ответственностью наблюдает целая армия общественных наблюдателей. И там все попытки дискредитации будут пересекаться на корню.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

К выборам в местные и региональные органы власти в этом году и президентские в 2024 году требуют тщательной подготовки. Несомненно, недружественные Российской Федерации страны уже сейчас готовятся к дискредитации или срыву выборного процесса.

Наше законодательство в этой области дает строгие рамки, регламентирующие выборный процесс, правила обязательные к исполнению, которые не позволят помешать населению России сделать свой выбор.

Общественная палата Смоленской области ведет тщательную подготовку к предстоящим выборам, имеет уже опыт обучения и участия независимых наблюдателей в предыдущих выборных кампаниях, с целью соблюдения их легитимности.

Провокации со стороны Запада в сложный период наших отношений обязательно будут. Они уже охватывают весь направленный спектр воздействий на население нашей страны. Граждане России в основном имеют стойкое убеждение, которое трудно изменить.

С нашей стороны уже сейчас должна вестись целенаправленная работа в СМИ, социальных сетях подготовка к освещению легитимности выборного процесса, также необходимо молниеносно реагировать на любую атаку со стороны Запада.