Смоленская АЭС в 2023 году отправит на целевое обучение 20 выпускников

У будущих выпускников вузов появилась возможность получить профильное для атомной отрасли образование в рамках программы целевой подготовки Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В программе участвуют ИАТЭ НИЯУ МИФИ (г. Обнинск), Ивановский государственный энергетический университет и филиал НИУ МЭИ г. Смоленск.

«Целевая подготовка даёт выпускникам ряд преимуществ. Во-первых, у них идёт отдельный конкурс в вузе и зачисление на целевые места — до первой волны принятия абитуриентов, — отметила специалист отдела развития персонала Смоленской АЭС Марина Шиндина. — Во-вторых, это возможность получать дополнительные доплаты к стипендии. Ну, и, конечно, участники программы гарантированно получают место прохождения производственной и преддипломной практики и по окончании вуза будут трудоустроены на Смоленскую АЭС».

В этом году 11-классникам в рамках программы были представлены на выбор двадцать квот на обучение по четырём специальностям: «Атомные станции: Проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Ядерные реакторы и материалы», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника».

Отбор на целевые места будет осуществляться на основании оценок по физике и математике за последнее полугодие, а также итогов сдачи Единого государственного экзамена и итогов собеседования на Смоленской АЭС.

Преимуществом станет активное участие в олимпиадах для школьников: инженерных, предметных (по математике и физике), в т. ч. в Олимпиаде Росатома и олимпиады НИЯУ МИФИ «Инженерная олимпиада школьников», а также проживание в регионе присутствия АЭС.

Подать заявление для участия в программе целевой подготовки можно до конца апреля. Для этого нужно обратиться в отдел развития персонала по электронной почте ShindinaMM@saes.ru (Шиндина Марина Михайловна), IlgashevaEA@saes.ru (Илгашева Елена Анатольевна) или по телефону 8(48-153) 7-19-04.

Сегодня в России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность. Для повышения эффективности работы по направлению дополняется и законодательная база.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС