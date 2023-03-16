Смоленская область присоединилась к Неделе по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от гепатита С умерли около 290 тысяч человек, главным образом в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени). У каждого четвертого заболевание проходит самостоятельно, человек узнает об этом случайно спустя много лет.

В Смоленской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, за 2021 год зарегистрирован 1 случай острого гепатита С, за 2022-й — три. Доля впервые выявленного хронического вирусного гепатита С в минувшие годы одинакова: по 139 человек. Все случаи установлены среди взрослого населения старше 17 лет.

— Гепатит С — это воспаление печени, вызываемое вирусом гепатита С. Также могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа. Если после инфицирования вирусом организм человека не смог самостоятельно с ним справиться, вирус продолжает размножаться и через полгода заболевание переходит в хроническую форму, — рассказала врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова.

Во всем мире хроническим гепатитом С страдают примерно 58 миллионов человек, при этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев инфицирования.

Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека. Наиболее высокий риск инфицирования вирусом гепатита С у людей, употребляющих инъекционные наркотики. Также можно заразиться при нанесении татуировок, пирсинге, проведении косметологических процедур, маникюра или педикюра (при некачественной обработке инструментов).

В домашних условиях можно инфицироваться при использовании общих бритв (с лезвиями), маникюрных (педикюрных) принадлежностей с другими членами семьи.

Вирус передается половым путем и от инфицированной матери к ребенку во время беременности или родов.

В большинстве случаев гепатит С протекает бессимптомно. Возможно появление таких признаков, как: слабость, повышенная утомляемость, головная боль, кожный зуд, пожелтение белков глаз.

Для профилактики заражения необходимо отказаться от нанесения татуировок, пирсинга и необоснованных косметологических процедур, а в случае их проведения обращаться в организации, имеющие необходимые разрешения на оказание соответствующих услуг, специалисты которых прошли обучение безопасным правилам работы и используют одноразовые или многоразовые простерилизованные инструменты. В домашних условиях необходимо пользоваться только собственными бритвами, маникюрными (педикюрными) принадлежностями, зубными щетками, полотенцами и другими средствами гигиены и не допускать их использования другими членами семьи. Для профилактики полового пути передачи использовать барьерные средства защиты. Перед планированием беременности женщинам рекомендуется пройти обследование на вирус гепатита С.

Гепатит С является излечимым заболеванием. Прием курса специальных противовирусных препаратов приводит к полному удалению вируса из организма человека и выздоровлению от гепатита С более чем в 95% случаев. Назначать препараты должен только врач. Человек, который успешно вылечился от гепатита С, не может заразить других людей.

Будьте здоровы!