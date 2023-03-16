Число социальных предприятий растет

В Смоленской области на протяжении последних лет центр «Мой бизнес» ведет диалог с потенциальными и действующими социальными предприятиями. В 2022 году насчитывалось 43 таких организаций. Это в четыре раза больше, чем в 2020 году.

Для смоленских социальных предпринимателей организуют форумы, на которых обсуждают актуальные вопросы и перспективы ведения бизнеса, конкурс на лучший социальный проект года, бесплатные образовательные мероприятия, услуги по популяризации деятельности и оформлению товарного знака.

Центр «Мой бизнес» работает со смолянами, которые хотят получить грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта в сфере социального бизнеса и молодежного предпринимательства. Это ключевая мера поддержки для таких предприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году грант получили 18 социальных предпринимателей.

Большинство из них занимается обучением детей и подростков.

Так, инклюзивный детский центр «Умница» получил грант на закупку нового оборудования для проведения дефектологических занятий, занятий адаптивной физической культурой, оснащение сенсорной комнаты, закупку музыкальных инструментов и оргтехники.

«Мы очень давно мечтали расширить свою деятельность, оказывать комплексную помощь деткам с особенностями в развитии. Но нам не хватало финансирования. Познакомившись с центром «Мой бизнес», мы поняли, что получить господдержку реально. Мы пользуемся поддержкой уже несколько лет. Нам помогали и с получением статуса СОЦ, и с обучением, и с непосредственным привлечением гранта. Теперь мы приступили к реализации проекта, за что очень благодарны сотрудникам центра «Мой бизнес» и Департамента инвестиционного развития Смоленской области», – прокомментировала руководитель центра «Умница» Ирина Хусаинова.

Ульяненкова Елена Александровна, Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира»:





– Конечно, миссия любого бизнеса или предпринимательской деятельности – это извлечение прибыли, но социальное предпринимательство здесь стоит особняком, ведь согласно действующему закону, это деятельность, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем. При этом бизнес обязательно окупается, а в идеале — приносит прибыль. В этом его главное отличие от некоммерческих организаций — они могут ничего не производить и не продавать, а существовать на пожертвования.

Поддержка региональными властями направления социального предпринимательства заслуживает одобрения, ведь зачастую это программы, которые помогают развиваться добрым направлениям работы предпринимателей. Четырехкратный рост такого рода проектов в регионе говорит о правильно подобранных инструментах поддержки, а тот факт, что большинство таких проектов в регионе направлены на образовательный сектор, в том числе на образование особенных детей говорит уже не столько о поддержке предпринимательства, сколько о поддержке важной миссии каждой организации.

Марголина Ольга Павловна, Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»:



– Главное отличие социального предпринимательства от обычного в том, что оно направлено не столько на извлечение прибыли, сколько на решение социально значимых задач, а большая часть дохода идет на расширение и масштабирование деятельности. Оно включает образовательные проекты, главным образом в сфере дошкольного воспитания, социальное обслуживание пожилых людей, спортивные, досуговые и развивающие проекты для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и другие направления.

В этой сравнительно новой сфере бизнеса активно трудоустраиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные родители, пенсионеры, социально незащищенные категории населения.

Имея возможность претендовать на гранты, этот вид бизнеса может расширить и повысить качество оказываемых услуг, охватывая все большее количество людей. Все это повышает уровень и качество жизни в Смоленской области.