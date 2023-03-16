﻿Более 150 человек приняли участие в спортивных мероприятиях профсоюза Смоленской АЭС

Более 150 человек приняли участие в спортивных мероприятиях профсоюза Смоленской АЭС

11 и 12 марта 2023 года в городе смоленских атомщиков — Десногорске прошли турниры сразу по трем спортивным дисциплинам: волейболу, бадминтону и лыжам. Организатором соревнований выступила первичная профсоюзная организация Смоленской атомной станции (ППО САЭС).

«Занятия спортом приносят сплошную пользу: укрепляют здоровье, тело и дух, закаляют характер. Поэтому мы делаем особый акцент на то, чтобы персонал Смоленской атомной станции, а также наше подрастающее поколение не только имели возможность заниматься спортом, но и могли развиваться в нем», — отметил председатель первичной профсоюзной организации Игорь Хомяков.

Открыл череду спортивных мероприятий Открытый турнир Смоленской АЭС по волейболу. В нем приняли участие свыше 60 человек — это 8 команд из Смоленская, Ярцево, Ельни и Десногорска.

В этот же день спринт-эстафету приняли участники Открытого первенства Смоленской АЭС по лыжным гонкам. 32 команды, в каждой из которых было по два участника, преодолевали дистанцию длинной 7200 метров, поочередно сменяя друг друга каждые 1,2 километра.

Дистанцию в 50 км неделей ранее преодолели шестеро спортсменов-представителей Смоленской АЭС, принявшие участие в Дёминском лыжном марафоне. Возможность принять участие в масштабной международной лыжной гонке появилась у спортсменов, благодаря поддержке профсоюза Смоленской АЭС.

12 марта прошел Открытый турнир по бадминтону среди девушек. В нем приняли участие два десятка представительниц прекрасной половины человечества.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС