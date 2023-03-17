От школьного истока…

Анна Петровна Фролова, заместитель директора по воспитательной работе средней школы №9, о Сафонове говорит с любовью:

– Уютный, чистый, родной городок.

Здесь она родилась, училась, сюда вернулась дипломированным специалистом после Смоленского государственного педагогического института имени Карла Маркса. Отказавшись от предложенной работы на кафедре СГПИ, стала учить русскому языку и литературе ребятишек средней школы № 9. По сей день помнит, как волновалась накануне 1 сентября 1995 года перед встречей с пятиклассниками, как впоследствии неустанно поражалась их сообразительности, уму, любознательности. Умные, шустрые, они оказались необыкновенно талантливыми, отличались непосредственностью, чуткостью. Молодая учительница была благодарна родителям учеников за поддержку, готовность откликнуться на просьбу о помощи…Миновал 21 год, как они окончили школу, а воспоминания о каждом из 30 учеников того класса по-прежнему незабываемы. Они приходили к ней домой, когда в ее семье родился сын, вместе с ней пили чай с пирогами, испеченными ее мамой…И, конечно, Анна Петровна провожала их вместе с другими учителями в самостоятельную жизнь, когда они прощались со школой. На 20-летие выпуска ее любимцы пришли к ней в гости домой, это было так волнительно!

– Мне хотелось учить детей, поэтому выбрала профессию учителя. И до сих пор это желание не пропало, – призналась моя собеседница, когда я пришла в ее класс после уроков.

В то время, как школьники шумной гурьбой расходились по домам, учителю предстояла проверка тетрадей, доработка сценария к 8 Марта, выполнение домашних обязанностей и, конечно, подготовка к урокам.

Заканчивалась четверть, не за горами проверочные работы и экзамены у выпускного 9 «Б» класса, где она является еще и классным руководителем. Это не первое расставание с выпускниками, однако пережить его без волнения и грусти не удается. Фролова уверена, что иначе и быть не может, ведь педагоги дают не только знания, но и душевное тепло. Дети откликаются на то, что вызывает их интерес; любят ласку, заботу, внимание. С удовольствием участвуют в общешкольных, городских мероприятиях, им нравятся коллективные туристические поездки. Вместе с учителем побывали в Хмелите, Новоспасском, Смоленске, Санкт-Петербурге, Казани, а также в Бресте, Минске, Витебске, Хатыни.

В путешествиях ребята расширяют горизонты познания, получают реальные, а не виртуальные впечатления. Обсуждения, дискуссии могут подвигнуть их к прочтению того или иного произведения классики. Вообще же современное поколение приверженцев контента TikTokа ориентировано, как правило, на упрощенную подачу материала. Для пробуждения интереса к серьезной литературе все средства хороши, в том числе возможности современной техники. Благо, что в классе есть интерактивная доска, моноблок. Показав на уроке яркий отрывок фильма, снятого по программному произведению, учитель концентрирует внимание детей на определенных моментах, предлагает обратиться к оригиналу, чтобы на следующем уроке обсудить, скажем, конфликт отцов и детей, образ Печорина или поступок крепостного Герасима…

– Я люблю, когда дети высказывают свое мнение, начинают мыслить. Возвращаясь с ними из театра после просмотра той или иной пьесы, ценю их эмоциональный порыв обсудить увиденное, дать нестандартную оценку героям, порассуждать, как они поступили бы в том или ином случае.

В свое время интерес к русскому языку и литературе у Анны Петровны пробудила учитель Светлана Александровна Потапова. Выпускники этого педагога из средней школы № 8 нередко связывали свои судьбы со школой, следуя примеру неординарного наставника.

Школьные годы Анна считает самыми яркими и счастливыми в своей жизни. Введенная Потаповой коммунарская методика коллективных творческих дел сплотила ребят, позволила им реализовать и развить способности, инициативу. Анна помнит многодневные походы с песнями у костра вместе с классным руководителем Марией Егоровной Погаловой, турслеты и турниры по баскетболу (она участвовала и в районных, и в областных соревнованиях), выступления с театральными постановками о женах декабристов, со сказкой Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» не только в своей, но и в одной из смоленских школ. В юности хотелось побольше успеть, узнать, прочитать. С одноклассниками обсуждали животрепещущие моменты, частенько собирались на стадионе около политехнического техникума. С высоты своего опыта Анна Петровна понимает, как непросто было с ними наставникам, сколько душевных сил приходилось отдавать, чтобы понять задиристых, характерных мальчишек и девчонок, считавших себя едва ли не гениями. После школы на филологическом факультете СГПИ стали учиться сразу четыре человека из их класса: Анна, ее подруга Евгения Потапова (дочь учителя), а также Татьяна Ретюнская (Курманова) и Ирина Сидоренкова (в настоящее время директор школы № 1)..

Прошли годы – и сейчас уже ученики Анны Петровны обращаются к ней за советом о выборе профессии. Одна из девочек недавно поинтересовалась: «Анна Петровна, как вы считаете, получится из меня учитель начальных классов?».

Две выпускницы педагога работают вместе с ней в девятой средней учителями начальных классов: это Анастасия Чайковская и Софья Буняк. Каждый из ее питомцев выбрал для себя жизненную дорогу, многие разъехались по городам и весям: одни живут в Смоленске, другие – в Москве, Санкт-Петербурге… Выпускники девятой средней работают учителями, врачами, юристами, менеджерами. Одна из девушек стала актрисой: это Саша Кимаева.

Директор школы Любовь Владимировна Тимашкова дважды предлагала Фроловой должность своего заместителя по воспитательной работе. Понимая, что это сопряжено с дополнительными нагрузками, ей, человеку семейному, отважиться на такой шаг было непросто, хотелось подрастить сына. Что касается мужа, он с уважением относится к выбору Анны Петровны, для которой школа является второй семьей. В конце концов согласие было получено, Фролова взвалила на себя новые обязанности.

Ее сын Константин уже работал по окончании столичного университета в ИТ-индустрии, когда она поинтересовалась: «Наверное, я недостаточно времени уделяла тебе из-за своей занятости?» Эти сомнения развеял ответ Кости: «Все нормально, мам. Ты правильно меня воспитала». Действительно, с этим трудно не согласиться: ее сын умен, самостоятелен, трудолюбив, аккуратен… Да еще и превосходный кулинар, чуткий и отзывчивый человек – настоящая находка для будущей жены!

Всей семьей Фроловы любят отмечать праздники. Самый любимый из них – Новый год Анна Петровна вспоминает, как ее мама (та работала библиотекарем в библиотеке горкома партии) и папа (он был рабочим на заводе пластмасс) устанавливали дома живую, пахнущую хвоей, ель. А до праздников обычно хранили ее на балконе. Сюрпризы, запах мандаринов, зефир в подарках – самые сладостные воспоминания детства.

С тех пор прошло много лет. Изменился, похорошел родной город: на месте бараков и двухэтажных каркасно-засыпных строений появились кварталы комфортных современных домов, открылись новые детские сады, школы, дома творчества. Меняют свой облик городские скверы. Невозможно не ценить то, что здесь живут родные и близкие люди, что у тебя есть любимое дело, есть возможность внести свой посильный вклад в будущее Сафонова, на благо которого трудилось не одно поколение родных. Анна Петровна испытывает особые чувства, когда ее выпускники приводят в школу собственных детей, доверяя ее мудрости, опыту, проверенным человеческим качествам. Что может быть дороже этого для профессионала своего дела?

Татьяна ГЛЯШОВА.

Н

Фото автора.