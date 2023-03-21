﻿Смолянам в прямом эфире рассказали, как признать дом аварийным и где именно должны дать новое жилье





Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья».



На вопросы смолян ответил начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.

— Расскажите о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.

— Администрация Смоленской области уделяет большое внимание ликвидации на территории региона аварийного жилищного фонда. С 2012 по 2019 годы реализовывались 4 региональные адресные программы по переселению граждан.

При реализации программ было переселено в новое благоустроенное жилье 3 846 человек из 241 аварийного многоквартирного дома, общей жилой площадью 73,58 тыс. кв. метров. На эти цели из всех источников финансирования было направлено 2,29 млрд. рублей, в том числе, за счет средств федерального бюджета 1,25 млрд. рублей.

В настоящее время реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», и в рамках реализации которого была разработана и утверждена программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В неё включены дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2017 года.

Программой предусмотрено переселение 1 658 человек (728 жилых помещений в 95 аварийных домах). Расселяемая площадь составляет 27,7 тыс. кв. метра аварийного жилищного фонда. Объем финансирования программы — 1 988,57 млн. рублей, в том числе, 977,8 млн. рублей средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В реализации программы принимает участие 6 муниципальных образований: Вяземское, Гагаринское, Ельнинское, Духовщинское и Ярцевское городские поселения и город Смоленск. При этом, Ельнинское и Духовщинское городские поселения завершили реализацию программы.

В настоящее время расселено 15,82 из 27,7 тыс. кв. метров аварийного жилья (переселено 1 005 человека).

Кроме того, после 1 января 2017 на территории Смоленской области признаны аварийными еще 198 домов (77,2 тыс.кв. метров).

— Как признать дом аварийным?

— Признание дома аварийным на территории Смоленской области осуществляются путем предоставления органами местного самоуправления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В каждом муниципальном образовании утвержден порядок предоставления муниципальной услуги.

Общий порядок признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции определен Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47.

Полномочия по признанию жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции отнесены к исключительной компетенции межведомственной комиссии, создаваемой в зависимости от принадлежности жилого дома к соответствующему жилищному фонду.

Кроме того, для признания многоквартирного дома аварийным требуется техническое заключение специализированной организации. К данным организациям относятся юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий.

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить, обратившись в органы местного самоуправления.

— Если дом признали аварийным, но жильцы не согласны. Куда обращаться?

— Заявители имеют право обжаловать решение органа местного самоуправления в досудебном (внесудебном) порядке.Кроме того, решение межведомственной комиссии органа местного самоуправления могут быть оспорены в суде.

— Как узнать, признан ли дом аварийным?

— Проверить, признан ли дом аварийным, можно на сайте автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ». На портале собраны сведения обо всех аварийных домах в России. В случае, если не удалось найти свой дом на портале, можно направить запрос в муниципалитет.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вступили в силу поправки в федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым в кадастр недвижимости вносятся сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании жилого дома непригодным для проживания.

— Что представляет собой программа переселения из аварийного жилья?

— Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Действующая в настоящее время с 2019 по 2023 годы программа утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159 и содержит:

— перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

— срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома, включенного в данный перечень;

— объем и обоснование потребности в средствах Фонда развития территорий, бюджета Смоленской области и местных бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на весь период действия этой Программы;

— планируемые показатели выполнения этой программы, отражающие общую площадь аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого предусмотрено этой программой в целом и каждым ее этапом, под которым понимается часть этой программы.

— Какие способы переселения граждан из аварийного жилья осуществляются в рамках программы?

— В рамках действующей Программы и в соответствии с Жилищным кодексом РФ и Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» у смолян есть право выбора — получить равнозначное новое жилье или получить компенсационную выплату.

А те, кто приобрел право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его аварийным, в соответствии с п. 8.2 ст. 32 ЖК РФ, имеют право только на денежное возмещение за изымаемое жилое помещение. То есть, возможность претендовать на другое жилое помещение взамен изымаемого жилого помещения у таких граждан отсутствует. Размер возмещения определяется в порядке, установленном частью 7 статьи 32 ЖК РФ, и ограничен стоимостью приобретения гражданами жилого помещения в аварийном многоквартирном жилом доме.

Критерием равнозначности предоставляемого жилого помещения, исходя из буквального толкования ч. 1 ст. 89 ЖК РФ, является его соответствие ранее занимаемому по площади.

Также важно отметить, что все квартиры для переселенцев приобретаются в пределах того населенного пункта, где они проживают, с полной отделкой, оборудованные сантехникой, радиаторами, межкомнатными дверями, газовыми или электрическими плитами.

— Как осуществляется контроль квартир, приобретаемых гражданам в рамках Программы?

— Приемку жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляет рабочая группа, в которую входят представители общероссийского общественного движения «Народный» фронт «За Россию», НП «ЖКХ Контроль», Главного управления МЧС России по Смоленской области, организаций коммунального комплекса, управляющих организаций, органов местного самоуправления, Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» и Департамента государственного строительного и технического надзора Смоленской области.

— Куда переселяют граждан из аварийного жилищного фонда? Можно ли отказаться от такого предложения?

— В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и ЖК РФ при переселении граждан из аварийного дома, предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте данного населенного пункта. Это означает, что жилое помещение может быть приобретено в любом районе населенного пункта.

Если собственник помещений в аварийном доме отказывается от предлагаемых ему вариантов расселения с предоставлением равнозначного жилья, муниципалитет вправе обратиться в суд с иском о понуждении к переселению.

— Когда будет сформирована новая программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда?

— В рамках исполнения поручения Губернатора Смоленской области Алексея Островского до конца 2023 года на территории региона реализуется действующая Программа.

Вопрос формирования новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет рассмотрен после завершения действующей Программы, в случае выделения соответствующего финансирования и в соответствии с порядком очередности признания жилых домов аварийными.

Также важно отметить, что граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, могут обратиться в органы местного самоуправления для рассмотрения вопроса о предоставлении для временного проживания (до решения вопроса о переселении) жилых помещений маневренного фонда.

— Как предоставляются помещения маневренного фонда?

— Граждане, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, могут обратиться в органы местного самоуправления для рассмотрения вопроса о предоставлении для временного проживания (до решения вопроса о переселении) жилых помещений маневренного фонда (ст. 95 ЖК РФ).

В соответствии со ст.106 ЖК РФ жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

— Как рассчитывается сумма возмещения за изымаемое жилое помещение?

— Сумму возмещения за изымаемое жилое помещение определяет независимый оценщик. Она складывается из стоимости жилого помещения с учетом состояния аварийного дома и стоимости доли собственника в праве собственности на общее имущество в аварийном доме, включая долю в праве собственности на земельный участок.

Сумма возмещения за изымаемое жилое помещение может быть оспорена в досудебном или судебном порядке. Для этого необходимо провести повторную независимую оценку стоимости жилого помещения в аварийном доме.





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