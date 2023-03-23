Положение о районном конкурсе «Это надо живым», посвященном 80-летию освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков

Цели конкурса

Пробудить у жителей Сафоновского района интерес к истории своей земли. Используя различные формы работы над историческим материалом, создать условия для реализации творческих способностей детей и взрослых.

Задачи конкурса

Углубить знания сафоновцев по истории родного края, связанной с освобождением Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков. Развивать чувство патриотизма. Показать, что каждый человек может стать крупинкой памяти. Дать возможность выразить признательность малой родине и предкам через свои таланты, а также перекинуть мостик из прошлых военных событий к нынешней ситуации на Украине.

Подготовительная и организационная работа

Конкурс «Это надо живым» проводится с 4 апреля 2023 года по 31 августа 2023 года. Организационными и методическими центрами являются методический отдел комитета по образованию, центральная районная библиотека, комитет по культуре, редакция газеты «Сафоновская правда». В их обязанности входит: информирование участников об условиях проведения конкурса, сбор предоставленного материала.

Ответственность за сбор предоставленного материала, подготовку и проведение торжественного концерта, на котором будут подведены итоги, возлагается на редакцию газеты «Сафоновская правда».

Состав жюри: литсотрудники газеты «Сафоновская правда», представители телерадиостудии «Сафоново», учителя, библиотекари.

Состав участников: обучающиеся школ Сафоновского района, студенты учебных заведений среднего профессионального образования, читатели газеты «Сафоновская правда», а также творческие люди Сафоновского района всех возрастов.

Номинации конкурса

«Дети рисуют Победу» (изобразительное искусство). Содержание работ должно отражать подвиг защитников, отстоявших свободу нашей Родины на полях сражений Великой Отечественной войны, а также героизм нынешних воинов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Принимаются работы формата А3 или А4, выполненные в любой художественной и графической технике, с этикеткой, на которой указываются фамилия и имя автора, школа, класс, ФИО куратора полностью, номер телефона для связи. Возраст участников от 7 до 17 лет.

«Война и мир» (поэзия). Произведения должны рассказать о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операции, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу, о поддержке нынешних защитников, противостоянии сил добра и зла, о красоте мира без войны.

«Нам эхо памяти дано» (фото). На снимках надо запечатлеть мемориальные комплексы или памятники военной истории. Приветствуются сюжетные снимки с торжественных мероприятий, возложения цветов, мероприятий по благоустройству и т.д. Но центральное место в кадре должен занимать памятник.

К фотоснимку прилагается справка: в каком месте выполнен снимок, в память о каком событии или каких людей воздвигнут; можно привести интересные факты об истории создания памятника, а также сведения об авторе (для несовершеннолетних – фамилия, имя, школа, класс, ФИО куратора полностью, номер телефона для связи; для совершеннолетнего – фамилия, имя, возраст, номер телефона для связи).

Снимки предоставляются в редакцию газеты в распечатанном виде формата не менее А4 на фотобумаге, либо в электронном виде: на электронном носителе или по электронной почте.

Каждая работа должна быть собственной работой фотографа. Фотографию следует подавать в высоком разрешении, достаточном для печати (размер не менее 30×40 см, 30×45 см, 30×30 см при 300 dpi). Ограничений по возрасту участников нет.

Фотографии могут быть отклонены от участия в конкурсе в следующих случаях:

– фотография не соответствует тематике конкурса;

– низкое художественное или техническое качество фотографий

«Репортаж с места событий» (видеосюжеты). Видеосюжеты, снятые на памятных местах, должны рассказывать о героических страницах нашей истории времен Великой Отечественной войны. Принимаются индивидуальные и коллективные работы. Продолжительность видеоролика до 5 минут. Работы принимаются по электронной почте или на электронном носителе. Возраст участников не ограничен. К файлу прикладывается пояснительная записка с указанием фамилии и имени автора (если это коллектив, то список участников), школа, класс, творческое объединение, ФИО куратора работы, номер телефона для связи.

Возможные места локаций для фото и видеосъемки (данные указания носят рекомендательный характер):

г. Сафоново

– мемориал погибшим в Великой Отечественной войне (г. Сафоново),

– аллея Героев у Братской могилы воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками,

– братская могила 384 воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941-1945 гг. в боях с немецко- фашистскими захватчиками ( ул. Октябрьская, 12),

– памятный знак, посвященный 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (аллея перед проходной АО «Авангард»).

Барановское сельское поселение

– братская могила 368 воинов Советской Армии (д. Дурово),

– мемориальный камень на месте расположения концлагеря в 1941-1942 гг. (д. Дурово),

– обелиск павшим воинам (д. Бараново),

– обелиск на месте захоронения комсомольцев-партизан (д. Ямище),

– братская могила 363 воинов Советской Армии (д. Городок),

– захоронение юных пионеров-разведчиков Вити Иконникова и Андрея Романова (д. Селецкое).

Рыбковское сельское поселение

– мемориал в честь павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941—1943 гг. (д. Рыбки).

Николо-Погореловское сельское поселение

– обелиск в память погибших воинов (д. Николо-Погорелое, напротив сельского Дома культуры),

– братская могила 618 воинов Советской Армии и партизан (д. Николо-Погорелое),

– памятник с бронзовым бюстом учительницы-партизанки Марченковой Екатерины Петровны, погибшей в 1942 г. (д. Николо-Погорелое, ул. Школьная).

Зимницкое сельское поселение

– братская могила 57 воинов Советской Армии (д. Бессоново),

– обелиск жителям поселка Алферово и деревни Кононово (д. Кононово),

Прудковское сельское поселение

– братская могила воинов Советской Армии (д. Богдановщина),

– братская могила советских воинов (д. Прудки),

– памятник студентам Московского энергетического института,

возводившим оборонительные сооружения (д. Прудки).

Казулинское сельское поселение

– братская могила 214 воинов Советской Армии (д. Казулино).

Игнатковское сельское поселение

– братская могила воинов Советской Армии, (д. Какушкино),

– братская могила 392 воинов Советской Армии, (д. Лукино).

Издешковское сельское поселение

– братская могила 100 воинов и партизан (д. Леоново),

– памятное место высадки десантников (д. Путьково).

– братская могила 17 воинов Советской Армии (д. Курдюмово).

Старосельское сельское поселение

– братская могила 392 воинов Советской Армии (д. Старое Село),

– обелиск в память 32 воинов и партизан (д. Старое Село),

Вадинское сельское поселение

– братская могила воинов Советской Армии (д. Лесное),

– братская могила советских граждан, расстрелянных фашистами в 1942 г. (бывшая д. Мужилово),

– могила секретаря подпольной комсомольской организации Петрушина Михаила Александровича, казненного фашистами в сентябре 1942 г. (д. Вадино),

– обелиск в честь партизан, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (д. Вадино, ул. Петрушина).

Работы оцениваются в трех возрастных категориях: до 10 лет, от 11 до 17 лет, 18 лет и старше.

Оценка работы производится путем проставления оценок по 5-балльной шкале. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.

Критерии оценки конкурсов

– соответствие содержания творческой работы выбранной теме;

– интересное, нестандартное, творческое решение;

– качество выполненной работы;

– соответствие художественного уровня работы возрасту автора.

Работы с пометкой «На конкурс» принимаются до 31 августа 2023 года в редакции газеты «Сафоновская правда» по адресу: г. Сафоново, ул. Революционная, д. 11, а также по электронной почте: safonovka77@mail.ru. Телефоны для связи 8 (48142) 4-17-75, 2-29-92, 4-29-49.

По итогам конкурса будет учреждено три призовых места на каждую номинацию и возрастную категорию. Победители будут награждены дипломами и призами. Каждый участник получит электронный сертификат участника. Победители и участники будут приглашены на торжественный концерт для награждения, который состоится в сентябре 2023 года.

Лучшие работы с указанием авторских прав будут включены в интерактивную карту Сафоновского района 1941-1943 года, которую планируется разместить на сайтах газеты «Сафоновская правда» и историко-краеведческого музея.