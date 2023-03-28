Смоленская АЭС: определены победители муниципального этапа фестиваля «Атом МЕДИА»

В Десногорске подвели итоги и наградили победителей и призеров муниципального этапа фестиваля «Атом МЕДИА», организованного в рамках проекта «Школа Росатома» для выявления, поддержки и развития талантливых детей, увлекающихся медиатворчеством, а также создания единого медиапространства атомных городов.

13 учащихся школ города и Дома детского творчества успешно преодолели заочный этап и представили свои работы на суд жюри, в состав которого вошли представители администрации города, управления информации и общественных связей Смоленской АЭС, телевизионной компании «Десна-ТВ». Юные медийщики пробовали свои силы в трех номинациях: телевидение, блогинг и печатная журналистика, посвятив репортажи, видеоролики, авторские тексты в соцсети «Вконтакте» теме конкурсного задания «Быть не только успешным, но и ценным для общества человеком».

Победителями стали Семенова Мария, Виктория Семкова (школа №3), Даниил Шейфель (школа №1), Мария Суханова, Ксения Антонова (школа №2), Екатерина Шамрина и Арсений Спиридонов (Дом детского творчества). Все они отмечены грамотами.

— Этот конкурс дал мне возможность поделиться с другими людьми своими чувствами, эмоциями, мировоззрением, — отметил победитель муниципального этапа фестиваля Арсений Спиридонов. — В своей работе я рассказывал о том, как важен для человека выбор, как он может повлиять на дальнейшую жизнь. Свой лонгрид я размещал в ВК, и меня поддержали мои друзья и близкие люди. Мне будет очень интересно продолжить дальше участие в конкурсе, побороться с ребятами из других городов.

В ближайшее время жюри фестиваля рассмотрит заявки и определит победителя в каждой номинации и в каждой возрастной категории, которые представят свой город в финале. Как стало известно, наша команда — Мария Семенова и Виктория Семкова — уже вышла в финал в номинации «телевидение» и в апреле поедет бороться за победу в город Лесной Свердловской области. В финальном этапе лучшие медийщики будут выполнять конкурсные задания, пройдут образовательную и культурную программу. Победители станут частью редакции проекта «Атом МЕДИА».

— Школа «Росатома» — уникальный проект, который помогает развивать творческие способности детей, повышать профессиональное мастерство педагогов, — отметила муниципальный координатор проекта Татьяна Кужаниязова. — Этот год, как и всегда, насыщен интересными событиями: это и метапредметная олимпиада для школьников, и соревнования по футболу для дошкольников, семинары-стажировки для педагогов, совсем скоро Десногорск станет столицей фестиваля авторской музыки и поэзии «U-235. Новые песни». Ждем в «Школу Росатома» увлеченных ребят, инициативных педагогов и родителей.

Справочно

Госкорпорация «Росатом», активно развивая атомную энергетику, науку, оборонную промышленность, делает ставку на молодежь, которая в будущем обеспечит технологическое лидерство отрасли и страны. «Школа Росатома» — проект, который способствует развитию высокого уровня образования в регионах присутствия атомной отрасли. Основные направления проекта: конкурсы для городов, образовательных учреждений, учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации, мероприятия для талантливых детей. За десятилетие в Десногорске в них приняли участие более 500 школьников, 300 воспитанников детских садов, 100 педагогов.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС