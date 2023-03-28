﻿Смоленская АЭС выработала 750 млрд кВт•ч электроэнергии за все годы эксплуатации





28 марта 2023 года объём электроэнергии, переданной в Единую энергосистему страны тремя энергоблоками Смоленской АЭС за все годы эксплуатации, достиг 750 млрд киловатт•часов. Этого количества электроэнергии хватит, чтобы покрывать энергопотребности всей России в течение более восьми месяцев, а Смоленская область могла бы использовать её более 112 лет.

Генерация Смоленской АЭС такого объема низкоуглеродной электроэнергии позволила не допустить выбросов в атмосферу свыше 376 миллионов тонн углекислого газа.

«Показатель по выработке в 750 миллиардов киловатт•часов был достигнут благодаря эффективной эксплуатации действующих энергоблоков Смоленской АЭС, глубокой технической модернизации и внедрению новых технологических решений, которые позволили обосновать и продлить сроки службы наших энергоблоков как минимум до 45 лет вместо проектных 30-ти. Сегодня коэффициент использования установленной мощности энергоблоков САЭС находится на уровне лучших мировых показателей», — подчеркнул директор Смоленской станции Павел Лубенский.

Ежегодная выработка электроэнергии САЭС составляет свыше 20 млрд кВт•ч, это седьмая часть всей выработки АЭС России, порядка 8% в Центральном регионе и более 80% электроэнергии, производимой в Смоленской области.

Сегодня Смоленская АЭС является одним из ключевых узлов в Единой энергетической системе страны. Основной потребитель вырабатываемой смоленскими атомщиками электроэнергии — это энергосистема «Центр», охватывающая 18-ть региональных энергетических систем ЦФО.

«С каждым годом потребление электроэнергии в России растёт. Так, по итогам 2022 года оно увеличилось на 1,5% и составило 1,11 трлн кВт∙ч. По прогнозу «Системного оператора» Единой энергосистемы России ежегодно спрос на электроэнергию будет продолжать расти, в том числе, в связи с запуском новых отечественных предприятий в стране и поставками электроэнергии в новые регионы, а значит, необходимо обеспечить соответствующий спросу уровень генерации в стране», — отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

К 2045 году выработка электроэнергии отечественными АЭС должна составить 25% в общем энергобалансе страны. Увеличение мощности будет идти, в том числе, за счёт замещения РМБК-1000 новыми энергоблоками ВВЭР-ТОИ поколения «3+». Так, взамен выбывающих мощностей САЭС запланировано строительство двух таких новых энергоблоков Смоленской АЭС-2, способных вырабатывать в год 18 млрд кВт•ч электроэнергии. Сейчас уже ведутся подготовительные работы к их сооружению. Строительство второй очереди САЭС-2 даст большой стимул для развития социальной сферы как самого г. Десногорска, так и региона в целом.

Справочно:

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС