﻿Смоленская АЭС: III Международный заплыв на открытой воде X-WATERS Nuclear прошёл в Десногорске при поддержке атомщиков





На старт III Международного заплыва на открытой воде X-WATERS Nuclear-2023 вышли более 500 спортсменов из 70 городов России и зарубежных стран, это в два раза больше, чем в X-WATERS Nuclear-2021. Вместе они преодолели 1332,2 км в теплом, красивом и экологически чистом водохранилище Смоленской АЭС.

«Соревнования такого масштаба мы принимали третий раз, они уже стали традиционными, – отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий. – Всех восхищает смелость людей, решивших, несмотря на непростые погодные условия, покорить свои дистанции. Организаторы и волонтеры сделали максимум для комфортного пребывания спортсменов и зрителей. Участники отмечают, что X-WATERS Nuclear получился одним из лучших заплывов 2023 года».

X-WATERS – крупнейшая международная плавательная серия, основанная в России. Кроме спортивных целей, она ориентирована на путешествия со смыслом, знакомство с интересными местами мира, формирование ответственного отношения к окружающей среде.

«Все запомнят самый невероятный заплыв в нашей серии, это было настоящее приключение, буев практически не видно из-за тумана, который образовался за счет холодной температуры воздуха и теплой воды в водохранилище, – отметил директор старта X-WATERS Nuclear Кирилл Сеньшинов. – Мы даже были вынуждены перенести трассы, потому что на атомном море шторм, ветер до 20 метров в секунду. Большое спасибо руководству и профсоюзу Смоленской АЭС, волонтерам за помощь в организации, спасибо Десногорску за дружелюбие и любовь, все пловцы уже спрашивают про следующий год и готовы ехать еще раз».

Чемпионат объединил людей разных профессий – бухгалтеров, юристов, маркетологов, аналитиков, продюсеров, инженеров, IT-специалистов, исследователей, увлекшихся этим экстремальным видом спорта. Для тех, кто стал осваивать открытую воду недавно, было предложено выбрать дистанции 1 км или 1 милю, 3 или 5 км. Самую сложную – 10-километровую – выбрали опытные пловцы, в основном, призеры и победители чемпионатов России и Европы. На дистанцию 200 метров вышли дети от 8 до 12 лет.

«В X-WATERS Nuclear-2023 участвовала целая команда от Десногорска, — отметил председатель профсоюза Смоленской АЭС Игорь Хомяков, впервые вышедший на старт и успешно преодолевший 1 милю. – Готовились, тренировались. Но тренировки от реального заплыва отличаются кардинально, намного сложнее, зато азарт, драйв. Наши ребята показали достойные результаты, в следующем году результаты будут еще лучше. Наметили тренировки на октябрь, будем плавать, вода позволяет».

По итогам заплыва участники награждены медалями и подарками.

«Впечатлений очень много, несмотря на то, что это не первый мой заплыв, но впервые в таких условиях: погода, температура, самое главное – ориентация на местности, туман, ничего не видно, плывешь, грубо говоря, на ощупь и пытаешься всеми способами найти финиш, — говорит Глеб Тумаков из Владимира. – Всем, кто хорошо плавает, советую попробовать».

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, и развитие доступной спортивной инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС