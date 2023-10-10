В России заговорили о мобилизации научного потенциала

Президент Владимир Путин заявил о необходимости мобилизации научного потенциала. Эта тема была затронута на встрече главы государства с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым.

Комиссаров отметил, что российская наука очень сильна. «Очень много сильных учёных. С другой стороны, как это часто бывает в науке, люди делают то, что действительно им интересно, в этом нет ничего страшного. Но всё-таки […] нам нужно больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач. Я с огромным уважением отношусь к науке, но хочется, чтобы она максимальную пользу приносила стране», — сказал он.

Президент поддержал инициативу ректора РАНХиГС, отметив роль этого образовательного учреждения в проработке тех решений, которые готовятся Правительством.

В чем на, ваш взгляд, может заключаться мобилизация научного потенциала? Как научные и образовательные учреждения вашего региона могут участвовать в выработке управленческих решений? Что необходимо сделать для того, чтобы наука приносила максимальную пользу стране?

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

В Смоленской области исторически сильная высшая школа, которая при этом продолжает развиваться и открывать новые горизонты. Смоленский медицинский университет известен далеко за пределами нашего региона и даже страны. Академия спорта ежегодно выпускает чемпионов имена которых мы затем видим на пьедесталах международных турниров.

Принципиально новые подходы к развитию высшего образования показывает и Смоленский государственный университет, вот уже 105 лет является кузницей кадров для огромного числа предприятий, учреждений и органов власти.

Губернатор Смоленской области В.Н. Анохин уже получил поддержку нашего Президента для принципиального расширения и строительства кампуса на базе СмолГУ, безусловно данное направление работы вдохнет новую жизнь в наш город, а значит, что его улицы наполнят тысячи умных, вдохновленных студентов. Уверена, что все намеченные планы будут исполнены, также, как мы уже видим совместные программы обучения в СмолГУ с Московским авиационным институтом.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Мобилизация научного потенциала — комплексная задача, стоящая перед государством. Для её решения необходимо принять целый ряд мер. В первую очередь, нужно навести порядок в сфере кадровой политики. Нужно устранить препоны для молодых талантливых аспирантов для защиты диссертаций. Для этого в аспирантуре должны учиться те, кто действительно хочет и может заниматься научной деятельностью на высоком профессиональном уровне. Нужно исключить фактор коррупции со стороны научных руководителей аспирантур и экзаменационных комиссий. Каждая работа, представленная аспирантом для защиты, должна получить независимую оценку экспертной комиссии, причём мнение научного руководителя не должно быть определяющим. Это снизит коррупционную составляющую и возможности для научных руководителей блокировать защиту диссертаций талантливых аспирантов.

Кроме того, аспирантам должны выплачивать достойные стипендии, которые позволят им уделять науке достаточно времени. Диссертации и печатные работы являются своеобразным фильтром для допуска в научную среду, но сами по себе они порой не имеют достаточной ценности, поскольку соискатели искусственно пытаются выделить научную новизну и занимаются перекладыванием на новую почву уже проведённых исследований. Это заставляет задуматься об актуальности современной системы присуждения научных степеней.

Молодым учёным нужно предоставлять больше возможностей по получению грантов на проведение научных исследований, научных обменов, участию в конференциях для обмена опытом.

Заработная плата учёных должна быть конкурентоспособной на рынке труда. Вместо введения обязательного распределения нужно создавать достойные условия для учёных, предоставляя им жильё на льготной основе и систему солидных надбавок за стаж работы. Нужно уходить от срочных трудовых договоров; учёные должны быть уверены в завтрашнем дне и имеют право претендовать на постоянные контракты.

Конечно, государство имеет право спрашивать с научного сообщества за результаты их работы, давать им государственные задания и требовать их выполнения. Научные учреждения должны активнее сотрудничать с бизнесом и вырабатывать понимание того, как коммерциализировать и монетизировать научные разработки, что способно принести пользу обществу и повысить экономическую эффективность научных учреждений. При этом государство должно делать значительные вложения в развитие фундаментальной науки; это позволит со временем достичь прорывов и в прикладных областях. Необходимы яркие, прорывные проекты в сфере астрофизики, биотехнологий, медицины и в иных перспективных областях.

В Смоленской области есть достаточное число сильных образовательных учреждений — это смоленские филиалы МЭИ, РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС, Финансового университета, Смоленский институт искусств, Смоленский государственный медицинский университет, СмолГУ, СГАФКСТ, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, ряд сильных учреждений среднего профессионального образования. Необходима консолидация научного и образовательного потенциала области, создание кластеров, сетевых образовательных программ. Уже усиливается сотрудничество с образовательными учреждениями Москвы и Беларуси, что позволяет улучшить подготовку кадров для региона за счёт образовательного сотрудничества между различными организациями. Предстоит строительство крупного образовательного кампуса на основании поручения Президента по итогам совещания по социально-экономическому развитию смоленской области.

Вместе с тем, в регионе нужно усилить работу по кадровой политике, привлекать сильных экспертов из вышеперечисленных образовательных учреждений для принятия управленческих решений. Для этого нужно наделить дополнительными полномочиями общественные советы при органах государственной власти, в том числе в части подбора кадров. Бизнес должен активнее формировать запрос для образовательных организаций, с тем чтобы подготовка кадров велась по программам, реально востребованным на рынке труда региона.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Необходимость мобилизации научного потенциала Президент Владимир Путин обсудил на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым.

Успехи учёных во многом определяются поддержкой и вниманием, которые государство оказывает тем, кто интересуется наукой и занимается ею ещё со школьной, а затем и вузовской скамьи.

И если мы говорим о теме мобилизации научного потенциала, то следует отметить два важных, взаимосвязанных момента. Государство должно поддерживать учёных, но и учёные должны работать на государство, в котором они живут и частью которого являются.

Государство сейчас уделяет максимум внимания развитию науки, ведь Россия не просто претендует на звание мировой державы, в том числе и в области науки и техники.

У нас мощный потенциал, и в скором времени и Европа, и США поймут, что они проиграли ещё одну войну.

На Смоленщине развитию науки тоже уделяется большое внимание.

Одной из её первых ступеней можно назвать деятельность Ассоциации «Смоленский Олимп», созданной на базе лицея имён Кирилла и Мефодия для выявления и поддержки мотивированных детей, их профессиональной ориентации и раскрытия потенциала. Работа ассоциации строится на нескольких принципах, среди которых важное место занимает популяризация науки.

Все педагоги Лицея систематически проходят обучение по образовательным программа в Центре «Сириус». На протяжении 5 лет школа входит в топ-300 и даже в топ-100 лучших школ России, а также в 20-ку лучших школ ЦФО. Хорошие результаты ученики показывают и в олимпиадном движении. Всё современное оборудование, закупленное в рамках нацпроекта для функционирования центра, используется и ребятами, и педагогами.

Кстати, в Лицее и в «Смоленском Олимпе» обучаются не только дети, которые живут на территории Смоленска. Сюда приезжают из всех районов области. Более того, здесь проходят обучение и учителя, которые работают с одаренными детьми в районах.

Участие в проектах образовательного центра «Сириус» позволяет смоленским ребятам трудоустраиваться в крупнейшие организации страны по различным профилям.

Путь в науку начинается со школы, с развития творческих способностей учащихся, с выявления талантливых ребят.

И поверьте, такие талантливые ребята будут ценить то, что даёт им государство для их развития и образования.

Именно так ступенька за ступенькой мы поднимемся на пьедестал, недосягаемый для стран, которые занимаются самоуничтожением.