В Сафоновском районе работает «прямая линия» по вопросам отопления

✔️По поручению Губернатора Смоленской области В. Н. Анохина и в связи с обращениями граждан по вопросу подачи тепла в жилые дома в Сафоновском районе работает телефон горячей линии.

☎Для удобства и оперативной обратной связи просим вас обращаться по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Сафоново» тел: 8(48142) 4-43-74, 6-00-94.