Смоленская АЭС: Фестиваль народного творчества Концерна «Росэнергоатом» «Живой родник – 2023» объединил 150 сотрудников электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатома»

15 октября 2023 года в городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске завершился Фестиваль народного творчества работников «Росэнергоатома» «Живой родник — 2023». 150 человек из самодеятельных коллективов атомных станций, центрального аппарата концерна и холдинга «Титан-2» на сцене информационного центра «Нейтрино» представили свои вокальные, хореографические номера, играли на инструментах, исполняли стихотворения и бардовские песни.

Конкурсантов приветствовали глава Десногорска Анатолий Терлецкий, и.о. заместителя директора Смоленской АЭС Евгений Шупта, председатель профсоюза атомной станции Игорь Хомяков. Они подчеркнули, что атомная отрасль России богата не только высокими технологиями, а и творчески одаренными людьми. Для них фестиваль, родившийся в 1999 году на смоленской земле, – неисчерпаемый источник энергии и вдохновения, возможность реализовать себя в искусстве, воплотить в жизнь заветные мечты, ощутить себя настоящим артистом и получить эмоциональный отклик от зрителя.

Действительно, в очередной раз атомщики продемонстрировали свой многогранный талант, подарив зрителям много положительных эмоций. Лейтмотивом фестиваля стала тема патриотизма, гордости за Великую Россию, славное прошлое русского народа и достижения настоящего времени.

Конкурсные номера оценивало профессиональное жюри под председательством педагога московского колледжа импровизационной музыки, лауреата международных джазовых конкурсов и фестивалей, солистки центрального оркестра Федеральной службы исполнения наказаний, капитана внутренней службы Анны Демьяновой. Также в состав жюри вошли художественный руководитель и балетмейстер театра танца огня и света «Альфа Домино», артистка балета Майя Зубчинская, настоятель Богородице-Скорбященского кафедрального собора, протоиерей Виталий Сладков, актер театра и кино, автор-исполнитель, многократный призер вокальных конкурсов Николай Сахаров, продюсер, директор театра танца, огня и света «Альфа Домино» Вадим Лысенков, художественный руководитель хорового коллектива профсоюзного комитета центрального аппарата «Росэнергоатома» Каринэ Гурджиян.

«Все замечательно получилось, иначе и быть не могло, — подчеркнул Виталий Сладков. — Эмоции переполняют, потому что такое количество талантливых людей собрались на одной сцене, они затронули тонкие струны души всех присутствующих в зале, пусть эти струны звучат в унисон со всем народом России».

Итог конкурсной программе подвел праздничный гала-концерт, на котором объявили победителей. Гран-при фестиваля удостоены коллективы Смоленской и Ленинградской АЭС. Всего 62 солиста и коллектива стали лауреатами, пятая часть – десногорцы: ансамбль танца «Десногорские зори» (балетмейстер – Ольга Карпинская, хореограф – Маргарита Поликарпова) дважды лауреат I степени в номинациях «Русский танец, ансамбли», «Стилизованный танец, трио» и лауреат II степени в номинации «Стилизованный танец, дуэт». Виталий Михайлов стал лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство, соло». У вокалистов театра эстрадной песни «Шанс» (хормейстер – Алла Коробейникова) тоже целый букет признаний, они восемь раз признаны лауреатами I степени в номинациях «Эстрадное пение, хоры, ансамбли, малые формы», Народное пение, соло», «Эстрадный вокал, соло», а также лауреатом III степени в номинации «Эстрадное пение, хоры, ансамбли, малые формы».

«Наш коллектив выступил достойно: два лауреата I степени, два лауреата II степени и один лауреат III степени, — отметила начальник специального научно-технического отдела Белоярской АЭС Елена Мартюшева. – В своей конкурсной программе мы хотели показать наш уральский характер и объединяющую силу мирного атома. Это прослеживалось во всех выступлениях: театра «Лицей», которым руководит заслуженный работник культуры РФ Людмила Фокина, вокального ансамбля «LibertA» под наставничеством Светланы Арчуговой, хореографической студии «Движение» с постановками балетмейстера Елены Моисеевой, солистов Елены Наумовой и Александра Пугача. Все старались, чтобы нас запомнили с лучшей стороны. Фестиваль оставил только положительные эмоции, всегда в нем с удовольствием участвуем, гордимся принадлежностью к большой семье Росатома».

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания развитию различных культурных инициатив и поддержке проектов в области культуры и искусства, а также проводят мероприятия, направленные на популяризацию музыки, театра и развитие соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия, в том числе Смоленская АЭС, принимают активное участие в этой работе.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС