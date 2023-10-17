Смоленская область продолжает сохранять лидирующие позиции по посеву льна в ЦФО

В администрации области подвели предварительные итоги уборки урожая. В целом темпы уборочных работ опережают прошлогодние.

Как озвучивалось в ходе совещания, зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 134 тысячи гектаров (84%), что на 4,6 тысяч гектаров больше показателя за аналогичный период прошлого года. Валовой сбор зерна составляет свыше 348 тысяч тонн в бункерном весе, что почти на 3,5 тысячи тонн выше уровня 2022 года. Лидеры по валовому сбору зерна – Сычевский, Починковский и Новодугинский районы.

Уборка рапса выполнена на 15,4 тысячах гектарах (82% от общей площади). Полностью завершены работы в Вяземском, Дорогобужском, Хиславичском и Шумячском районах.

По посевной площади льна-долгунца Смоленская область сохранила лидирующие позиции: в текущем году регион занимает 1 место в ЦФО и 3 место в Российской Федерации. Общая уборочная площадь льна-долгунца составляет 4,2 тысячи гектаров. Посевы располагаются в 10 муниципалитетах, наибольшие из них сосредоточены в Дорогобужском, Сафоновском, Ярцевском районах. В настоящее время вытереблено 92% от общей уборочной площади. На переработку направлено свыше 5,6 тысяч тонн тресты, что на 42% больше, чем в 2022 году.

Также сельхозтоваропроизводителям области предстоит убрать 1658 гектаров картофеля и 144 гектаров овощей. На сегодняшний день собрано 24,2 тысяч тонн картофеля, что в два раза больше уровня 2022 года. Урожайность картофеля также увеличилась и составляет 260,6 центнера с гектара. Лидеры по урожайности – Кардымовский, Демидовский и Руднянский районы.

Овощей убрано более 39 гектаров – это 817 тонн. Полностью завершили уборку в Рославльском и Угранском районах. В целом темпы уборочных работ опережают прошлогодние.

Что касается озимого сева, то в текущем году планируется посеять 77 тысяч гектаров озимых культур. Больше всего посевных площадей под озимые культуры отведено в Сычевском (15 тысяч гектаров), Починковском (14 тысяч гектаров), Новодугинском (5,5 тысяч гектаров) районах.

Сев озимого рапса в регионе закончен. Наибольшие засеянные площади в Починковском, Ельнинском, Кардымовском районах.

Завершая обсуждение уборки урожая, Губернатор Василий Анохин поблагодарил смоленских аграриев, которые несмотря на напряженную ситуацию — рост цен на ГСМ, низкие закупочные цены на продукцию и пр. – продолжают активно работать, обеспечивая продовольственную безопасность региона.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Погодные условия для сельскохозяйственных работ в 2023 году были не вполне благоприятными: в мае ударили сильные заморозки (в районах области до -7 градусов), которые продолжались почти неделю. Кроме того, в апреле — июне сформировалась сильная засуха, дожди почти отсутствовали, что оказало негативное влияние на сельскохозяйственные культуры. Многие аграрии сильно беспокоились за качество урожая. Тем не менее, в июле прошли долгожданные дожди и благодаря упорному, усердному труду селян область показала очень достойные результаты по урожаю. Валовый сбор зерна в области даже превысил результаты прошлого года, хотя покеазатели прошлогоднего урожая по России считались рекордными за много лет. Думаю, что свою роль сыграло и увеличение посевных площадей в регионе, что явно прослеживается на протяжении последних нескольких лет (после сильного сокращения посевов в предшествующие годы). Вместе с тем, сохраняются проблемы с поголовьем крупного рогатого скота. По данным Смоленскстата, на конец июня 2023 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 124,7 тысячи голов, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество коров уменьшилось на 8,7% и составило 53,4 тысячи голов. Свиней – 300 тысяч голов (на 7,1% меньше), овец и коз – 26,5 тысячи голов (на 3% меньше). Действительно, 20-30 лет назад в районах области можно было наблюдать намного больше коров, сокращение поголовья за это время очень серьёзное. Сменилось поколение селян, появились новые приоритеты в жизни людей. Но Смоленщина не должна зависеть от импорта молочной продукции из других регионов России и из Беларуси. Полагаю, что необходимо разработать государственную программу по поддержке животноводства в регионе — как для крупных сельхозпредприятий, так и для мелких хозяйств. Продовольственная безопасность региона включает в себя и необходимость удовлетворения потребностей местных жителей в продукции животноводства, которую, кстати, также можно поставлять и в другие регионы.

Смоленская область показывает хорошие результаты по посеву льна долгунца. Можно поздравить руководство региона с 1 местом в ЦФО по этому показателю, это отличный результат. Предприятие «Русский лён» в Сафоново, располоенное на территории индустриального парка, показывает блестящие результаты. Кстати, каждый может поддержать деятельность этого предприятия, проголосовав за него на портале «Россия — страна достижений»: достижения.рф/achievements/region/1057

Надеюсь, что на открывающейся в ноябре выставке в Москве на ВДНХ регион в том числе расскажет и о деятельности этого предприятия.

Вместе с тем, беспокойство вызывает ситуация с Вяземским льнокомбинатом. По данным газеты «Смоленская правда», в июле 2023 г. в он был выставлен на продажу. Вяземский льнокомбинат (ВЛК) основан в 1964 году и долгие годы был центром переработки льна в СССР, крупнейшим в Европе. Комбинат работал круглосуточно, перерабатывая 50 тонн короткого льняного волокна в сутки, и на нём трудились 2,5 тысячи человек. Предприятие имело большую социальную инфраструктуру: столовую, ПТУ, летний оздоровительный лагерь и др. Необходимо обеспечить поиск инвестора, который сможет обеспечить продолжение полноценной работы предприятия по своему профилю. Уверен, что и для этого предприятия найдётся достаточный рынок сбыта, а в случае «перезагрузки» Вяземского льнокомбината область получит шанс занять лидирующие позиции в России по льноводству.

Государство, конечно, должно уделять больше внимания проблемам аграриев: в период уборочной и посевной не должно быть проблем с соляркой и ГСМ, ни с их доступностью, ни с ценами. Необходимо проводить своевременные закупки зерна в интервенционный фонд в случае переизбытка зерна на рынке. Кроме того, повышение Банком России ключевой ставки не должно приводить к сворачиванию программ по обеспечению жителей села и малых городов доступным жильём. Тем не менее, прогресс в области сельского хозяйства в России в последние годы заметен, что должно укрепить российский продовольственный суверенитет.