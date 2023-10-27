Поддержка бойцов СВО, обновление инфраструктуры районов, решение частных вопросов смолян. Сергей Неверов с традиционным отчетом

Вице-спикер Госдумы рассказал, чего удалось добиться для смолян и Смоленской области в новом созыве

«Мой принцип неизменен: слышать людей, работать для людей. Чтобы защищать ваши права и помогать в развитии Смоленской области», — из обращения депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Неверова к смолянам.

За несколько лет работы в новом созыве Госдумы ему удалось не только привлечь миллионы федеральных средств на развитие и благоустройство Смоленщины, но и решить сотни наболевших вопросов смолян — от коллективных проблем по ЖКХ до частных просьб, например, приобретения дорогостоящих лекарств.

Принципиальная позиция Сергея Неверова — постоянный отчет перед смолянами о проделанной работе в своем избирательном округе.

«Я регулярно бываю во всех районах своего округа, отчитываюсь в каждом муниципальном образовании о проделанной работе: это конкретные объекты, решение вопросов самих жителей. Многие планы было бы невозможно воплотить, не добившись выделения Смоленской области дополнительных средств. И я прикладываю все усилия, чтобы этого добиться», — Неверов.

Традиционный отчет депутата Госдумы