Поддержка бойцов СВО, обновление инфраструктуры районов, решение частных вопросов смолян. Сергей Неверов с традиционным отчетом

Вице-спикер Госдумы рассказал, чего удалось добиться для смолян и Смоленской области в новом созыве
«Мой принцип неизменен: слышать людей, работать для людей. Чтобы защищать ваши права и помогать в развитии Смоленской области», — из обращения депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Неверова к смолянам.
За несколько лет работы в новом созыве Госдумы ему удалось не только привлечь миллионы федеральных средств на развитие и благоустройство Смоленщины, но и решить сотни наболевших вопросов смолян — от коллективных проблем по ЖКХ до частных просьб, например, приобретения дорогостоящих лекарств.
Принципиальная позиция Сергея Неверова — постоянный отчет перед смолянами о проделанной работе в своем избирательном округе.
«Я регулярно бываю во всех районах своего округа, отчитываюсь в каждом муниципальном образовании о проделанной работе: это конкретные объекты, решение вопросов самих жителей. Многие планы было бы невозможно воплотить, не добившись выделения Смоленской области дополнительных средств. И я прикладываю все усилия, чтобы этого добиться», — Неверов.
Традиционный отчет депутата Госдумы
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