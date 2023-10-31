﻿В Смоленской области 8 детских школ искусств дооснащены по нацпроекту «Культура»





По поручению Губернатора Василия Анохина региональные власти активизировали работу в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Культура». По ряду важных направлений планы 2023 года исполнены досрочно.

В этом году 8 детских школ искусств региона оснастили оборудованием и музыкальными инструментами. На эти цели выделено более 32 млн рублей.

По заявкам директоров школ в их учреждения направлено различное музыкальное и художественное оборудование. Преподаватели уже используют на занятиях новые микрофоны со стойками, пульты, ноутбуки, хоровые станки, интерактивные доски, рояли, гитары, синтезаторы, скрипки, аккордеоны, саксофоны, баяны, гармони, комплектующие к музыкальным инструментам, хоровые станки, различное звуковое и световое оборудование, мольберты, этюдники и натюрмортные стойки, учебная литература.

Кроме того, в этом году капитально отремонтирована Сафоновская детская школа искусств и 4 сельских Дома культуры в Гагаринском, Духовщинском и Смоленском районах.

Открыты 3 модельных библиотеки в Вяземском, Новодугинском, Холм-Жирковском районах и 2 виртуальных концертных зала в Руднянском районе и городе Смоленске.

В рамках реализации Нацпроекта «Культура» приобретены 3 автоклуба в Кардымовский, Сафоновский и Починковский районы.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Сфера культуры в Смоленской области в последнее время богата на многие интересные проекты и начинания. В Смоленской областной филармонии можно посетить концерты самых разных жанров и направлений от концерта на тему симфоний Гайдна до концерта оркестра волынщиков и музыкальных сказок. В летний период можно ознакомиться с выступлениями многих музыкальных коллективов на проекте Арт-Маяковский. В Смоленском областном театре кукол имени Светильникова можно познакомиться не только с классическими постановками детских сказок, таких как «Невероятное путешествие Нильса с дикими гусями» и «Дюймовочка», но и посмотреть, например, на гастроли Белорусского государственного театра кукол, посмотреть на спектакли для взрослой аудитории («Сон в летнюю ночь»), а для многодетных семей и семей участников СВО там проводят благотворительные спектакли.

Приведённые выше примеры говорят о том, что культурная жизнь на Смоленщине находится скорее на подъёме, чем в упадке. Тем не менее, важно, чтобы и во всех районах области государство в достаточной мере поддерживало учреждения и работников культуры. Для этого необходимо изыскивать возможности для увеличения зарплаты работников учреждений культуры и для обновления материальной базы данных учреждений.

В этой связи очень важно, что регион освоил выделенные средства по национальному проекту культура, благодаря чему в 8 детских школ искусств региона приобретено оборудование и музыкальными инструменты на общую сумму более 32 миллионов рублей. Развитие детских талантов и дарований в сфере искусств невозможно без наличия достаточного оснащения фондов учреждений культуры. Необходимость обновления музыкальных инструментов в детских школах искусств давно назрела, и эта долгожданная новость — приятное событие для педагогов и их воспитанников. Нужно продолжить эту работу и в дальнейшем.

Из программы «Музыканты», которую ведёт на «Радио России» Евгений Самоедов, можно узнать, сколько талантливых, ярких музыкантов живёт и творит на Смоленщине. Приятно увидеть, как здорово выступают смоленские творческие коллективы, в том числе и из сельских поселений области, в федеральных проектах, таких как программа «Поле чудес» на 1 канале. Думаю, что выставка «Россия» на ВДНХ в Москве, которая откроется 4 ноября 2023 года в Москве, даст хорошую возможность посетителям из разных регионов познакомиться с некоторыми достижениями Смоленской области на ниве культуры.

В рамках национального проекта «Культура» отремонтирован ряд домов культуры, библиотек, детских школ искусств. Важным проектом по поддержанию культурного наследия Смоленщины в надлежащем состоянии будет являться реконструкция Смоленской крепостной стены — данный проект получил поддержку президента и можно не сомневаться, что он будет реализован в полном объёме. Тем не менее, следует обратить внимание на то, что в регионе находится много старых дворянских усадеб, уникальных для своего времени, и эти памятники культуры нужно сохранить. К этой работе необходимо привлекать и частных инвесторов.

Лаврова Елена Викторовна

Декан экономического факультета Смоленского филиала РАНХиГС

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития нашей страны, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Нацпроект «Культура» дал старт масштабной модернизации организаций культурной сферы. В настоящее время уже достигнуты положительные результаты по ряду направлений, а также отмечается значительный рост посещаемости учреждений культуры.

Однако, большое количество школ искусств все еще имеют слабую техническую базу и нуждаются в дальнейшем существенном обновлении парка музыкальных инструментов и оборудования, а также библиотечных фондов.

Основные задачи нацпроекта «Культура» — обеспечить максимальную доступность к культурным благам и улучшить инфраструктуру в регионах. И очень радует, что в Смоленской области активизировалась работа в данном направлении, а по ряду важных направлений планы 2023 года исполнены досрочно.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

2023 год Президентом Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника, а как известно хороший учитель тот, кто умеет использовать не только свой талант, умения и навыки, но и необходимое для обучения оборудование: школьную доску, наглядные пособия, технические средства обучения. Новые времена и новые технологии требуют овладение новшествами и внедрение их в образовательный процесс. Современный класс нельзя представить без проектора, интерактивной доски, микрофона, различного звукового и светового оборудования.

Новое поколение школьников гораздо лучше ориентируется во всех нововведениях, им проще и гораздо интереснее овладеть и обучаться работе с гаджетами и техническими новинками, но и современный педагог не должен отставать от реальности, должен идти в ногу со временем! Без оснащения образовательных организаций всеми техническими новшествами нельзя представить современную школу, и благодаря национальному проекту «Культура» все эти достижения приходят в наш регион.

Все что вкладываться в современного ребёнка, вкладывается в будущее страны, будущее Смоленщины – все модельные библиотеки, автоклубы, виртуальные концертные залы — это возможность вернуть в учреждения культуры современное поколение, оторвать его от телефонов и гаджетов, возможность заменит устаревшие способы обучения – более продвинутыми и интересными, сделать так, что учиться станет не просто «надо и необходимо», а «модно и интересно».