﻿Россия в центре внимания всего мира





Россия вышла на первый план в мировом информационном пространстве. В ходе избирательных кампаний и парламентских дебатов спорят о России. Одни политики пытаются нашей страной напугать, других она вдохновляет на противостояние несправедливости.

И в Европе, и в Латинской Америке и в Африке говорят о роли России. Весь мир внимательно следил за инициативами президента Владимира Путина, озвученными на заседании клуба «Валдай». Россия первой выступила с предложениями по урегулированию палестино-израильского конфликта.

С чем, на ваш взгляд, связано выдвижение России в центр внимания общественности по всему миру? По плечу ли нашей стране статус глобальной державы или достаточно быть региональной? Как Россия может помочь возникновению справедливого мироустройства?

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Россия сейчас в эпоху глобального переустройства мира предлагает создать многополярную модель мироустройства – новую многоуровневую конструкцию, основанную на уважении суверенитета и учете национальных интересов всех стран.

«Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех» – с такой темой Президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В то время, когда США и Запад взяли курс на гегемонию – военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную, ценностную, Россия говорит о том, как обеспечить безопасность и развитие для всех.

Она защищает свои традиции, свою культуру и своих людей. Наша страна – самобытное государство. Мы никому не навязываем свои идеалы, но и не поступаемся своими принципами.

Президент РФ на заседании клуба «Валдай» сформулировал шесть принципов международных отношений.

Я отмечу один из них, основополагающий, на мой взгляд: Мир будущего в нашем понимании — это мир коллективных решений, мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран.

Россия открыто заявляет о своей позиции, и она находит отклик у многих стран, которые с нами выстраивают по-настоящему партнерские и отношения. Поэтому Россия ни за что и никогда не будет в изоляции, поскольку большинство в мире ценят истинное уважение.

Россия была и будет в центре внимания. Мы диктуем правила и ставим условия.

«Пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется так и сказать: протрите глаза! Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется» – сказал Владимир Владимирович Путин на заседании клуба «Валдай». И эти слова во многом пророческие для всех нас.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Советский Союз всегда был в центре внимания мирового сообщества. Россия сейчас активными действиями возрождает свой статус в мировой политике. Владимир Владимирович Путин и его команда своими усилиями и опытом стараются противостоять несправедливости. Равнодушных к нашей стране сейчас нет. Кто-то боится, кто-то прислушивается, а кто-то уважает. В последнее время все больше прислушиваются африканские страны, Латинская Америка, есть и европейские страны, которые задумываются, а кое кто и высказывают свое мнение о правильности предложений и действий России в мире.

Россия высказывает свое мнение по мироустройству, сглаживанию конфликтных ситуаций, справедливости и равенства всех стран. Многим странам эта позиция Российской Федерации близка и они видят в нашей стране надежду на страну, которая может изменить мир и взаимопонимание между странами.

Для России это очень сложная задача быть глобальной мировой державой, но стремление и предпосылки к этому статусу у нашего государства есть. Поддержка других стран тоже не мало важно.

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Россия – глобальная держава, имеющая превосходство в военной, экономической и политической сферах. Наши достижения стали достоянием всего мира. Мы осуществляем идеологическое влияние далеко за пределами своей страны.

Россия строит равноправные отношения с другими странами. Огромный личный авторитет нашего главы государства Владимира Путина создает на международной арене образ нашей страны как честного и надежного партнера. При этом во главе угла у нас не финансы, а духовные ценности.

Потому в будущем Россия станет одним из лидеров в вопросах справедливого мироустройства.