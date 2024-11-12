Губернатор василий Анохин: Поддержка участников специальной военной операции и их семей — это приоритет в нашей работе.

Сегодня в области действуют десятки мер поддержки для смоленских бойцов и их семей, открыт Центр медицинской реабилитации, но главной объединяющей силой в этих вопросах является наше отделение «Защитников Отечества». Его передовые практики и опыт были представлены на всероссийской управленческой сессии Государственного фонда в Самаре.

Благодаря отделению Государственного фонда «Защитники Отечества» в области организовано персональное сопровождение каждого участника СВО, каждой семьи, в том числе и погибших воинов. В эту работу включены тысячи людей и десятки организаций — бизнес и крупные предприятия, НКО, волонтёры, духовенство, органы власти и муниципалитеты. Такой подход позволяет объединить всех в одну большую семью, которая общими усилиями помогает в решении самых разных вопросов.

– Единство и активность смолян в поддержке участников СВО и их семей были отмечены благодарностью Первого заместителя Руководителя Администрации Президента России Сергея Владиленовича Кириенко. Выстроенную у нас систему ставили в пример другим российским регионам. Благодарю руководителя смоленского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Наталью Иосифовну Полушкину и тысячи неравнодушных жителей области за помощь нашим бойцам в приближении Победы, – сказал по этому поводу Губернатор Василий Анохин.

