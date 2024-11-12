﻿Смоленская АЭС выпустила более 200 тысяч мальков белого толстолобика в Десногорское водохранилище





Предприятие за 20 лет пополнило ихтиофауну более чем на 255 тонн рыбы ценных пород.

Специалисты Смоленской АЭС выпустили в водоем-охладитель свыше 208 тысяч или более 5 тонн мальков белого толстолобика для поддержания как популяции самой рыбы, так и благополучного экологического состояния водоёма в целом.

«Зарыбление Десногорского водохранилища — важное природоохранное мероприятие по искусственному воспроизводству водно-биологических ресурсов, – отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Николай Радченков. – Питаясь фитопланктоном, белый толстолобик очищает водоем-охладитель от излишней растительности, что улучшает его экологию и повышает качество воды, а также выполняет еще одну важную задачу — защищает оборудование систем технического водоснабжения атомной станции от образования биопомех. Можно с уверенностью сказать, что рыбы-мелиораторы помогают обеспечивать безопасную и надежную работу энергоблоков».

Мальков по заказу предприятия доставили в Десногорск на специально оборудованном транспорте из Научного центра по генетике и селекции рыб из Дмитрова Московской области.

Процесс выпуска в естественную среду обитания контролировали биологи, представители ветеринарной службы и Росрыболовства. Средний вес каждой особи составляет 25 граммов. Как отмечают специалисты, выживаемость белого толстолобика в природных условиях высокая, продолжительность жизни составляет более 20 лет, а средняя масса достигает 20-35 кг.

«Согласно правилам рыболовства, лов рыбы в месте выпуска запрещен в течение двух недель, поскольку она должна освоиться и распределиться по всей акватории водохранилища. Инспекторы рыбоохраны будут вести соответствующий контроль», — подчеркнул начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Брянской и Смоленской областям Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Егор Байбенков.

Биологическую мелиорацию атомная станция реализует с 2001 года в соответствии с федеральным законодательством.

Экологические требования становятся важным условием при выстраивании новых проектов в промышленности и при создании инфраструктуры. В России значительное внимание уделяется разработке и внедрению новых технологий, направленных на защиту окружающей среды. По инициативе Президента РФ ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология».

Росатом уделяет большое внимание экологическим факторам, которые приобретают все большую значимость и учитываются при реализации крупных инвестиционных проектов. Всё более популярным становится экологическое поведение, забота об окружающей среде, научно-технические разработки, направленные на сохранение природы.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС